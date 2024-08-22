超微在台南、高雄設研發中心 結盟台鏈關係更緊密

超微（AMD）將在台南、高雄設研發中心，業界看好，隨著超微強化扎根台灣，有助進一步強化與台積電（2330）、日月光投控（3711）、群聯（8299）、祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）、健策（3653）等供應鏈夥伴合作關係，加快新專案開發，並催生出更多商機，進一步強化台灣在全球半導體業的韌性。

經濟部先前已預告超微將在台灣設立研發中心，並透露由於超微的GPU和AI軟體平台是開放式架構，已成功爭取到33家台廠參與研發，估計將帶動新投資150億元，每年也為台灣培育超過1,000名AI人才。

業界認為，超微在台灣供應鏈體系龐大，隨著超微研發中心落腳台南與高雄，擴大在台研發量能，有助縮減與協力廠溝通的物理距離、並強化共同研發腳步，推升新開案有望大增，不僅挹注供應鏈後市可期，也將讓台灣與超微的關係更緊密。

其中，台積是超微主要晶片代工廠，超微2023年對台積電營收貢獻占比約9.2％，居第二大客戶，僅次於蘋果，業界看好，超微與台積電持續擴大合作，將是雙贏。

此外，台積電CoWoS先進封裝產能嚴重供不應求，擴大委外釋單，先前傳出超微積極在先進封裝領域拉攏日月光投控，也讓日月光投控左右逢源，成為輝達、超微兩大AI晶片巨頭爭相扶持的第二供應鏈。

IC設計業者祥碩、譜瑞與超微合作多年，業界分析，超微壯大在台研發力道，有望縮短產品開發時程，加上台灣腹地不大，從研發人員到專案管理甚至是高層間的互動將更緊密。

均熱片大廠健策總經理林錦隆曾指出，隨著AI伺服器均熱片新產品將於下半年開始出貨，公司散熱相關營收比重將進一步攀升。