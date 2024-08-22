超微研發中心 落腳台南、高雄

經濟部昨（21）日表示，美國晶片大廠超微（AMD）在台設立研發中心，將分別在台南市、高雄市都設置研發據點，並與台灣的大學及業者合作，擴大研發能量。

AMD美國總公司資深副總裁王啟尚近期率高階主管來台，陸續拜訪高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲，昨日則拜會經濟部長郭智輝。

外界關切AMD研發中心落腳何處，經濟部昨日表示，部長郭智輝與AMD高層見面時，AMD在會中表示，將於台南市、高雄市都設置研發據點。

據了解，AMD在台設研發中心消息一出，台南、高雄皆積極爭取進駐，AMD原本打算擇一，也曾南下看地，由於AMD研發中心有數個研發主題，因與不同國立大學合作，最終決定在台南及高雄分別設據點，亦即有兩個團隊，從事不同主題研發。在台南是與成功大學合作，在高雄則規劃與中山大學及陽明交大合作。

至於AMD是否會如輝達設置「Taipei 1」超級電腦？據悉，經濟部補助AMD計畫並不含建置超級電腦，但AMD研發所需算力，可自行建置或與國際大廠合作，實際上由AMD自行規畫。

郭智輝表示，歡迎AMD團隊看好台灣、支持台灣，與台灣科技生態系共同創造多贏成果，讓台灣持續邁向「AI矽島」，在世界扮演關鍵角色。

經濟部指出，AMD與台灣合作是強強連結，整合國內既有製造能量，加上AMD的先進技術，可讓雙方在全球競爭中持續保持領先。此外，郭智輝也在AMD拜會過程中，向AMD高層介紹國際人才培育計畫，未來將持續培養國內外AI人才，敦促AMD加強與國內大學合作，促進國際人才訓練及學用合一，AMD團隊也表達高度興趣。

AMD是在2023年底向經濟部申請大A+計畫（現稱「全球研發創新夥伴計畫」），原投資額約50億元，經過來回談判，計畫總經費達86.4億元，計畫期程三年，經濟部補助33.1億元，超過三成，AMD自籌53.3億元。

經濟部表示，AMD將邀請33家國內廠商共同參與研發，以及承諾提高國內零組件的自主率，協助建立台灣供應鏈，這項計畫將可帶動新投資150億元。