台積電先進製程漲價 好兆頭

研調機構Counterpoint Research最新報告指出，台積電（2330）第2季全球晶圓代工市占率衝上62%，續創新高，穩居產業龍頭，看好在AI等高速運算（HPC）晶片需求強勁帶動下，台積電明年先進製程報價持續看漲，不僅對台積電營運有利，對晶圓代工產業長期成長更是好兆頭。

不過，台積電在先進製程領頭衝，使得台灣在先進製程領域扮演領先角色之際，在成熟製程市場，大陸晶圓廠復甦進度比台廠快，Counterpoint Research調查，近期中芯國際、華虹等大陸晶圓代工廠產能利用率已回升至80%以上，比台廠普遍落在六、七成左右高。

Counterpoint Research直言，半導體產業需求復甦進展不均，儘管AI半導體等先進應用正在經歷強勁增長，傳統半導體復甦則相對較慢，大陸晶圓代工廠由於較早進行庫存調整並開始補貨，產能利用率隨之快速反彈。