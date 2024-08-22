台積電掌旗！半導體台灣隊訪歐 打造產業新生態系

台積電（2330）前進德國設廠後，台灣半導體產業界將於下周攜手官方前進歐洲考查，地點鎖定鄰近德國的捷克，產業界由台積電掌旗，崇越（5434）、華立（3010）、帆宣（6196）等供應鏈也將參與，官方則由行政院秘書長龔明鑫帶隊，最快下周二（27日）出訪，盼打造歐洲半導體台灣隊，建立產業新生態系。

台積電德國新廠所在地德勒斯登位於德國東部，距離捷克首都布拉格只有約140公里，具有地利之便。捷克近年不斷積極創建自有的半導體環境，先前甚至還來台灣招商，希望台積電供應鏈能前往設廠。

據了解，台灣半導體產業界與官方下周將前往捷克考察，業界由台積電掌旗，官方則由龔明鑫率團。行政院昨（21）日證實，龔明鑫確實有出訪歐洲計畫，但並未透露確切行程及地點。業界人士則透露，捷克團將在27日出訪。

台灣半導體產業界與官方前進歐洲考察 圖／經濟日報提供

經濟部長郭智輝先前即高度看好捷克，認為捷克是友台的國家，距德勒斯登僅約一小時車程，當地政府很積極向台灣企業招手，也願意配合提供相關基礎建設。

國科會在晶創台灣計畫下，4月宣布台灣第一座IC設計海外訓練基地確定將落腳捷克布拉格，廣納歐洲人才庫。而教育部現正推動「新型專班」，據了解也是以捷克為招生中心。

國科會指出，德、法等歐洲國家希望與台灣開展半導體相關合作，而中小型歐洲國家可從IC設計開始。有鑑於歐洲國家的基礎科學教育扎實，具有碩博士研究人員發展潛力，在考量串聯歐洲各國指標性大學院校的交通便利性、國際化程度、未來發展性等項目後，鎖定位於捷克首都布拉格，可為台灣與歐洲半導體合作的新里程碑，亦即將設置晶創海外基地首座海外據點。

台積電重要夥伴台廠華立、崇越等已先後卡位歐洲，此次也受邀訪捷克。日前捷克官方招商團來台灣大陣仗，就已接觸華立並邀請前往考察設點。

華立提到，初步規劃會在捷克布局半導體所需稀有氣體，相關配合氣體由於台灣廠區都完成認證，未來前往歐洲就複製台灣成功模式，並和當地氣體廠商洽談合作，且會有同步倉儲合作。

崇越則說，正在尋找歐洲營運據點，德勒斯登、捷克奧洛摩次等地點都還在評估中。崇越董事長潘重良日前於法說會上提到，執行長李正榮已先去歐洲尋求設置倉庫或加工廠的方式，有可能規畫辦公室放在德勒斯登，而倉庫設於捷克，後續將再決定。

帆宣已在歐洲有據點，此次也將派出歐洲駐地人員，前往捷克參加這次考察，協助大客戶台積電德國設廠，並爭取更多當地商機。

（記者江睿智、余弦妙、尹慧中、李珣瑛、鐘惠玲）