超微 台南、高雄設研發據點

半導體大廠AMD（超微）研發據點確定落腳高雄、台南市。AMD總公司資深副總裁王啟尚前天接連拜會台南、高雄市長黃偉哲、陳其邁，昨拜會經濟部長郭智輝時，AMD表示，將在台南和高雄都設置研發據點，並與台灣的大學及業者合作，擴大研發能量。

經濟部指出，AMD與台灣合作是強強連結，整合國內既有的製造能量，加上AMD的先進技術，可讓雙方都在全球競爭中持續保持領先。

郭智輝也於拜會中向AMD介紹國際人才培育計畫，未來會持續培養國內外AI人才，並敦促其加強與國內大學合作，促進國際人才訓練及學用合一，AMD團隊也表達高度興趣。

王啟尚前天率團拜會黃偉哲等人，黃偉哲說，台南晶片產業垂直分工完整，亦有光電、資安、航太、無人載具、精密製造的產業聚落，落實AI晶片的垂直應用，不論亞馬遜、英特爾、輝達或AMD規畫在南部設立全亞洲首座研發中心，歡迎優秀Al領頭羊企業進駐台南。

台南市經發局長林榮川說，行政院長卓榮泰宣布台灣第一處人工智慧產業專區設在台南沙崙智慧綠能科學城，預計投入百億推動AI產業，產業最看重的綠電、再生水、土地及人才等資源，台南都準備好了。

王啟尚也率團拜訪陳其邁，陳說，高雄正邁向科技與智慧製造之都，在原有封測與製造基礎上，持續上游軟體研發，與晶片設計領域發展，近半年來，IC設計大廠信驊科技和AI軟體服務商Skymizer已宣布規畫進駐高雄，上周南部晶片設計產業推動基地啟用，高雄半導體產業鏈更加完整。