超微高雄設研發中心 陳其邁：打造先進半導體基地

美國人工智慧（AI）晶片大廠超微（AMD），由美國總公司資深副總裁王啟尚率領高階團隊20日分別拜會高雄和台南市府，為來台設立兩座研發中心暖場。

據悉，高雄、台南兩市長陳其邁、黃偉哲均對來訪的AMD團隊表態歡迎、支持AMD前來設立研發中心，期望攜手推動產業轉型，共創先進半導體環境。

據了解，超微先前宣布將斥資近50億元在台灣設立全亞洲首座研發中心，立即引發全台各相關縣市政府爭取。目前超微投資動作有最新進展，20日，美國總公司高層分別祭拜會高雄和台南市府，除半導體、AI研發生態系交流交換意見並討論合作計畫。

對此，陳其邁指出，全球半導體產業快速成長，高雄正邁向科技與智慧製造之都，在原有的封測與製造基礎上，持續推動腦力密集的上游軟體研發，與晶片設計領域發展。近半年來，IC設計大廠信驊科技和AI軟體服務商Skymizer已宣布規劃進駐高雄，上周，南部晶片設計產業推動基地正式啟用，高雄半導體產業鏈更加完整，上游研發量能也逐步擴張。

陳其邁強調，市府將透過打造穩定、友善的投資環境，與國際產業發展接軌，讓企業能夠在此地蓬勃發展，並持續爭取國內外領航企業深耕高雄，期待超微的加入，讓高雄成為全球先進半導體與AI聚落關鍵基地。

黃偉哲則表示，台南在晶片產業垂直分工完整，並有光電、資安、航太、無人載具、精密製造等產業聚落，落實AI晶片垂直應用。近期人工智慧產業發展大爆發，行政院長卓榮泰已宣布，台灣第一處人工智慧產業專區擇定於台南沙崙智慧綠能科學城，由中央與地方合作推動AI產業，市府也已做好迎接AI時代準備，並持續爭取國際大廠投資台南。