集邦：明年NB出貨 看增5%

市場期待AI PC帶動電腦產業今年出貨成長，惟研調機構集邦科技（TrendForce）最新研究顯示，在地緣政治風險與經濟不確定性影響下，消費市場的預算分配趨於保守，預估2024年全球筆電出貨量將達1.74億台、年增3.7%，換機需求多集中於入門級消費與教育市場。不過，2025年AI機種將受惠商務換機需求，帶動全球筆電出貨量來到年增5%。

集邦表示，雖然業者在2024年下半年陸續推出備受矚目的AI筆電，但高昂的售價推遲消費者的採購意願，預期2025年才能看到AI機種對供應鏈帶來的實質貢獻，屆時在商務換機需求推動下，全球筆電出貨量預期將年增5%。集邦表示，在戴爾和蘋果積極布局下，2024年越南的筆記型電腦代工比重預計將提升至6%。