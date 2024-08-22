鴻海全球布局版圖完整 展現優勢
鴻海（2317）在全球擁有205個廠區或辦公室，遍布於24個國家地區，其全球區域製造版圖完整，也是全球最大的電子代工（EMS）廠，在地緣政治角力及美中貿易戰的挑戰下，隨著美國總統大選愈來愈激烈，其全球布局的優勢再度被凸顯。
尤其這一波推動產業成長的最大動力是人工智慧（AI）伺服器，所謂的AI伺服器就是資料的運算、儲存與傳輸，目前凡是牽涉到資料的產業，幾乎都是屬地主義，也就是每一個國家，都要求資料必須放在自己的土地上，因此，在每一個地方都布局，才能吃到當地的AI伺服器商機。而且，AI產業發展趨勢確立，輝達（Nvidia）GB200 AI伺服器的開發進度儘管延後，但不是取消，同時，其他晶片廠也陸續宣布要跨入AI領域，隨著大廠全面加入，台灣AI伺服器廠的業績與規模，可望進一步放大。AI浪潮之下，若是沒有全球撒網，恐怕沒有辦法完整的抓住這一次成長的契機。區域製造不僅是製造本身，而是商機所在。
而且電動車的AI應用、智慧手機的AI應用，筆電的AI應用紛紛崛起，尤其現在電動車若是沒有智慧，很難賣得動，雖然目前手機與筆電的AI應用規模還小，但是很難說，未來不會崛起。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
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