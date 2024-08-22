英特爾揪台鏈攻商用AI PC 打造開放生態系

英特爾昨（21）日宣布，攜手宏碁、華碩、微星、訊連等11家台灣軟硬體合作夥伴，打造AI PC生態系，強攻商用AI PC市場。

英特爾昨天舉辦商用AI PC平台與應用媒體說明會，釋出以上訊息。英特爾預期，下半年商用AI PC市場將放量，市況會比上半年好，顧忌2025年全球總出貨量上看1億台。法人看好，隨商用AI PC市場換機潮升溫，不僅品牌與軟體廠受惠，臻鼎-KY、華通、欣興、瀚宇博、精成科等PC關鍵零組件供應商同步沾光。

英特爾強攻商用AI PC 圖／經濟日報提供

英特爾業務暨行銷事業群商用業務總監鄭智成表示，英特爾提供專為AI PC打造的平台，持續最佳化Intel vPro平台與OpenVINO等開發工具更新，以因應企業日益複雜化的AI部署需求。

同時，英特爾積極建立開放生態系，串聯軟硬體等跨領域合作夥伴，共同開發和推廣AI PC應用，協助企業用戶運用AI PC提升生產力、強化資料安全性，並進而發展更多創新應用，滿足多元化的使用需求。

鄭智成表示，AI PC初期會在對節能更為敏感的筆電端先出現需求，預期後續PC桌機需求將增加，企業端也會接棒導入，尤其在台灣市場更顯著，英特爾內部本身員工也開始陸續朝AI PC基礎的筆電進行換機。

看準企業部署AI的大量需求商機，英特爾致力提供創新的AI PC平台之餘，昨天也宣布與台灣包括宏碁、華碩、戴爾、Dynabook、台灣惠普、聯想、LG、台灣微軟、微星、趨勢、訊連等11家軟硬體夥伴，攜手衝刺商用AI PC商機。

昨天現場並展示各品牌廠超過20台搭載英特爾核心處理器Intel CoreUltra的商用AI PC，以及最新的應用軟體，同時也演繹最新應用情境，包括AI降噪、影像編輯、圖像生成、眼神追焦等，協助企業用戶提升生產力、強化安全性。

英特爾執行長基辛格先前已預告，今年全球將有4,000萬台AI PC相關裝置出貨，並攜手夥伴打造300個應用。英特爾強調，先前已啟動全球AI PC加速計畫，與全球上百家獨立軟體供應商（ISV）與獨立硬體供應商（IHV）緊密合作。