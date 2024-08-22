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鴻海砸268億海外大投資 鞏固全球電子代工龍頭寶座

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。 歐新社
鴻海。 歐新社

鴻海（2317）昨（21）日公告擴大海外投資，分別增資美國、墨西哥、印度與歐洲四地子公司，合計投資金額達268.72億元，外界預期，鴻海集團強化全球區域製造布局，鞏固其全球電子代工（EMS）龍頭寶座，搭上人工智慧（AI伺服器、AI智慧手機、電動車與零組件等產業趨勢，今年業績將再戰新高。

鴻海這次投資金額最高的地方是美國。根據公告，鴻海是代子公司Cloud Network Technology USA Inc. 公告取得Foxconn Assembly LLC.股權，交易金額2.53億美元（約新台幣80.98億元）。

鴻海最新全球投資布局 圖／經濟日報提供
鴻海最新全球投資布局 圖／經濟日報提供

外界推測，此舉應是增資美國德州休士頓廠產能。鴻海集團在北美有三個地方生產AI伺服器，分別是墨西哥、美國威斯康辛州，以及美國德州，德州將逐步成為鴻海集團AI伺服器生產重鎮之一。

投資金額次高的是墨西哥。根據公告，鴻海代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告取得FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，交易金額2.41億美元（約新台幣77.20億元）。

外界推測，此舉主要是增資鴻海旗下工業富聯（FII）墨西哥工廠產能。工業富聯之前表示，該公司初期會先從台灣開始準備GB200的生產，相關產能已到位，至於在海外首個GB200伺服器生產線將在墨西哥，墨西哥廠已經生產AI伺服器，最快第3季開始小量生產GB200伺服器。

鴻海集團在AI伺服器已經布下重兵，分別增資美國與墨西哥兩地AI伺服器的產能，AI伺服器成為鴻海集團今明兩年最大成長動力。至於第三大的投資地點是歐洲。鴻海代子公司Foxconn Interconnect Technology Limited公告取得Foxconn Interconnect Technology Singapore Pte. Ltd.普通股1.97億股，約1.8億歐元（約新台幣64.45億元）。

外界推測，鴻海旗下鴻騰精密（FIT）之前宣布收購德國的Auto-Kabel集團股權，以加強其在汽車電氣化領域的布局，並擴大其客戶基礎。鴻海集團持續布局歐洲的電動車與零組件版圖，雖然全球電動車產業近期遭遇逆風，但電動車是長期趨勢，投資腳步不停歇。

另外，鴻海昨天代子公司Foxconn Singapore Pte Ltd公告取得股份，取得Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited普通股12.03億股，金額約1.44億美元（約新台幣46.09億元）。

外界推測，此舉是增資印度子公司，隨著鴻海在印度準備量產iPhone 16 Pro與Pro Max，今年是蘋果首次把AI應用（Apple Intelligence）放在最新的iPhone 16 Pro系列上，使得鴻海今年也可望搭上AI智慧手機的風潮。


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