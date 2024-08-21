中科匯集8家廠商創新AI製造賦能 帶動產業智能永續發展

2024台北國際自動化工業大展21日在南港展覽館熱鬧登場，中科以「AI製造賦能 啟動永續新動能」為主軸，邀集園區廠商以聯展方式，展示及介紹多種應用於生產、製造及服務業的AI解決方案，展現創新科技以發展產業智能化，實現智能機械與智慧製造，引領工業自動化邁向新高度。

中科管理局副局長施文芳今天特別到中科館，與8家參展廠商進行交流及經驗分享，參展廠商產品從高精度加工機床、先進的測量和檢測設備，到最新的自動化生產技術，包括智慧機器人、機器手臂、工業物聯網到智慧工廠系統等，透過這些尖端技術，將有效提升企業的生產效率和競爭力，為製造業提供更加靈活和高效的解決方案。

中部地區為台灣精密機械產業聚集最豐沛的區域，中科展區匯集園區智慧製造、精密機械領域亮點廠商與新創團隊的研發製造量能，包括台灣易格斯展出智能機械手臂、維夫拉克展出最新的應用展示智慧機器人等，讓許多觀展者駐足觀賞，並吸引專業買家及投資人目光。

此次中科館計有8大亮點廠商參展，其中，維夫拉克為智慧收送機器人製造商，機器人已具備多項先進功能，包括無人陪同自行搭乘電梯、自主導航至精準位置，未來將擴展至AI智慧住宅和AI智慧廠辦等領域。

德商台灣易格斯為高性能運動塑膠產品製造商，產品包括拖鏈、耐彎曲電線電纜、自潤軸承、免上油線性滑軌、螺桿技術、機器人和智慧感測器等，現場展示的模組化低成本機器手臂吸引訪客駐足。

永鉅精密則為CNC龍門型綜合加工中心機製造商，產品包括定柱式龍門加工中心機、動柱式龍門加工中心機、五面龍門加工中心機、五軸龍門加工中心機及臥式搪銑加工中心機。

皓準科技為2022年成立的新創廠商，由國立虎尾科技大學技術團隊組成，主要生產「PCD聚晶鑽石刀具」及「客製化非圓形腳踏車鏈盤」兩大模組產品；華凌光電為全球顯示器領導品牌，專業提供LCD、TFT、OLED及系統整合解決方案。

極印快速成型公司專精於SLA光固化3D列印，亦有SLS尼龍列印、SLM金屬列印和專業測量及逆向掃描設備等，提供專業快速即時的3D列印一站式服務，所設計製造的「d.ASH-ER」機器人，曾於今年6月2日AI教父黃仁勳演講登台，可愛小車模型是展場”嬌”點。

優肯科技生產各式橡膠及塑料的高分子材料檢測儀器，專精於機械與控制系統整合；德盟儀器為全台第一家GMP認可的內視鏡廠商，產品應用於航太、半導體、風電、化工等領域，強調附加設計價值化。

施文芳表示，中台灣在綿延60公里的黃金縱谷中，機械產業傳奇持續上演，中科更是位屬黃金縱谷的核心區位。

精密機械作為製造業的核心技術，始終在提升產品品質和生產效率方面發揮關鍵作用，智慧機械則是將AI技術和精密機械相結合的成果，這些設備能夠自主學習、決策並執行複雜的生產任務，極大地提高生產線的自動化程度。

為促進智慧機械產業發展，施文芳說，中科管理局持續推動「加速產業智能升級及數位優化計畫」，協助廠商導入創新科技並實現產業智能化，以數位優化促進營運效率，進而帶動整體產業智慧供應鏈發展。