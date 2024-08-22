中華電「多軌群星通信」達陣

中華電信（2412）昨（21）日宣布與盧森堡衛星服務商SES合作，提供台灣用戶高速和低延遲的中軌道（MEO）O3b mPOWER衛星通訊服務。

此舉補足中華電信衛星布局最後一塊拼圖，加上自有的ST-2高軌道衛星及低軌衛星業者OneWeb簽署獨家代理協議，達成多軌群星通信服務（GEO-MEO-LEO）的重要里程碑。

中華電信董事長郭水義在今年初就宣示，中華電信整體通訊布局包含5G行動網路、光纖固網寬頻、無線網路加上獨家衛星，打造的「星空地」布局，除了ST-2高軌道自主衛星，OneWeb低軌衛星在台獨家代理權，更洽商代理中軌衛星，建構台灣獨家高中低軌道群星網路，提升我國網路韌性。

中華電信執行副總兼網路技術分公司總經理簡志誠表示，中華電信擁有ST-2的高軌道自有衛星，並且具備OneWeb在台獨家代理權，透過與SES中軌衛星的合作，中華電信可建置台灣獨家的高、中、低多軌群星網路，提供政府、企業以及民眾最完整的衛星韌性解決方案。

簡志誠強調，中華電信將持續與國內外業者合作，參與國內各項衛星發展計畫，並與政府、企業、衛星研究機構攜手，整合多軌群星網路服務資源，推動國內衛星產業的發展。

O3b mPOWER是SES推出的第二代中軌衛星系統，目標在提供全球覆蓋高速率、低延遲高可靠性的衛星通訊服務。

中華電信表示，未來可望擴大衛星通訊的服務及應用範圍，確保在緊急狀況下能迅速啟動衛星備援計畫，對於維持台灣企業競爭力、經濟穩定性和業務持續性至關重要。

中華電信指出，台灣雖然在全球網路評比中名列前茅，但地理位置容易受到自然災害的影響，地震、颱風等自然災害常導致海底和地面網路故障，透過中軌衛星解決方案，可以於短時間內建立高速的衛星連線，滿足最迫切的通信需求。