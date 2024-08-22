中華電「多軌群星通信」達陣

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）昨（21）日宣布與盧森堡衛星服務商SES合作，提供台灣用戶高速和低延遲的中軌道（MEO）O3b mPOWER衛星通訊服務。

此舉補足中華電信衛星布局最後一塊拼圖，加上自有的ST-2高軌道衛星及低軌衛星業者OneWeb簽署獨家代理協議，達成多軌群星通信服務（GEO-MEO-LEO）的重要里程碑。

中華電信董事長郭水義在今年初就宣示，中華電信整體通訊布局包含5G行動網路、光纖固網寬頻、無線網路加上獨家衛星，打造的「星空地」布局，除了ST-2高軌道自主衛星，OneWeb低軌衛星在台獨家代理權，更洽商代理中軌衛星，建構台灣獨家高中低軌道群星網路，提升我國網路韌性。

中華電信執行副總兼網路技術分公司總經理簡志誠表示，中華電信擁有ST-2的高軌道自有衛星，並且具備OneWeb在台獨家代理權，透過與SES中軌衛星的合作，中華電信可建置台灣獨家的高、中、低多軌群星網路，提供政府、企業以及民眾最完整的衛星韌性解決方案。

簡志誠強調，中華電信將持續與國內外業者合作，參與國內各項衛星發展計畫，並與政府、企業、衛星研究機構攜手，整合多軌群星網路服務資源，推動國內衛星產業的發展。

O3b mPOWER是SES推出的第二代中軌衛星系統，目標在提供全球覆蓋高速率、低延遲高可靠性的衛星通訊服務。

中華電信表示，未來可望擴大衛星通訊的服務及應用範圍，確保在緊急狀況下能迅速啟動衛星備援計畫，對於維持台灣企業競爭力、經濟穩定性和業務持續性至關重要。

中華電信指出，台灣雖然在全球網路評比中名列前茅，但地理位置容易受到自然災害的影響，地震、颱風等自然災害常導致海底和地面網路故障，透過中軌衛星解決方案，可以於短時間內建立高速的衛星連線，滿足最迫切的通信需求。

📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
中華電信 低軌衛星 布局

延伸閱讀

中華電信衛星布局再下一城 攜手SES達多軌群星里程碑

中華電信宣布與SES合作 拿下中軌衛星服務獨家代理契約

中華電培力經理人ESG專業

七檔績效逆勢走升

相關新聞

台積電掌旗！半導體台灣隊訪歐 打造產業新生態系

台積電前進德國設廠後，台灣半導體產業界將於下周攜手官方前進歐洲考查，地點鎖定鄰近德國的捷克，產業界由台積電掌旗，崇越、華...

超微研發中心 落腳台南、高雄

經濟部昨（21）日表示，美國晶片大廠超微（AMD）在台設立研發中心，將分別在台南市、高雄市都設置研發據點，並與台灣的大學...

技嘉最大股東劉明雄逝世 個性好學低調、員工誇「好老闆」

技嘉（2376）集團創辦人暨副董事長劉明雄於8月21日辭世，享壽64歲，這位創辦人的所屬家族不僅是技嘉最大股東，劉明雄在...

鴻海砸268億海外大投資 鞏固全球電子代工龍頭寶座

鴻海昨（21）日公告擴大海外投資，分別增資美國、墨西哥、印度與歐洲四地子公司，合計投資金額達268.72億元，外界預期，...

仁寶AI醫療布局 再下一城

代工大廠仁寶衝刺AI醫療布局，昨（21）日與新光醫院簽署合作備忘錄，雙方宣示展開戰略合作，首個合作項目為「AI醫療影像定...

BTC會議 林百里談智慧醫療

行政院生技產業策略諮議委員會（BTC）會議將在8月26日（下周一）登場，根據BTC會議公布的最新議程指出，廣達集團創辦人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。