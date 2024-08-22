技嘉創辦人 劉明雄過世
技嘉（2376）創辦人暨副董事長劉明雄昨（21）日凌晨過世，享年64歲。技嘉科技集團員工聞此噩耗，感到痛心不捨。
技嘉昨天並公告，原由劉明雄代表明維投資公司出任的法人董事將改派。
劉明雄與葉培城、柯聰源、廖德和、馬孟明等四位同學1986年創辦技嘉科技，從事電腦主機板製造及銷售業務，集團版圖從主機板、 顯示卡、電競螢幕等電子零組件，擴大到筆記型電腦、 工業電腦、伺服器及數據中心建構等領域，目前集團員工總數逾7,500人。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
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