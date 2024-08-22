仁寶 積極拓展海外市場

仁寶（2324）深耕本土醫療場域，也積極拓展海外市場。仁寶董事長陳瑞聰表示，旗下嵌合抗原受體T（CAR-T）細胞治療本季已在美國展開臨床試驗，「我們走得很前面」，未來智慧醫療產業真正商機是在國內開發技術平台，再拓展至海外市場。

陳瑞聰指出，仁寶近幾年在再生醫療、細胞治療等領域，包括T細胞、幹細胞、免疫細胞、CAR-T、誘導性多能幹細胞（iPSC）等，都有很深的投入。

仁寶去年營收約9,467億元，陳瑞聰指出，以目前營收規模來看，醫療產業占比若達到1%就很驚人，現階段醫療相關營收貢獻還很小，仍難以估算。

仁寶承接新北市政府的瑞芳醫院長照設施大樓將於2026年落成。陳瑞聰預期，初期包括長照與醫療等，一年帶來的營收貢獻估超過1,000萬元。

陳瑞聰解釋，醫療產業若只著墨本土市場，量能不足，營業額不易拉升，希望積極朝海外地區拓展。仁寶旗下子公司已陸續啟動海外布局，陳瑞聰指出，奔騰智慧生醫手持式超音波已擴展至北美、歐洲、東南亞等市場；勤立生技的血糖及總膽固醇試片也布局海外多年。