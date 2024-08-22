仁寶AI醫療布局 再下一城

代工大廠仁寶衝刺AI醫療布局，昨（21）日與新光醫院簽署合作備忘錄，雙方宣示展開戰略合作，首個合作項目為「AI醫療影像定量肺纖維化」，以仁寶提供的AI PC與AI伺服器，結合新光醫院的AI模型與場域驗證，加速AI應用落地醫療產業。

金仁寶集團今年5月和台中榮總簽署合作備忘錄。仁寶董事長陳瑞聰表示，仁寶不斷布局加碼智慧醫療，除了精準醫療，也積極將AI應用貼近民眾，目前國人常見的五十肩AI風險探測、腦波AI壓力檢測、AI聽力檢測等，都是已商用且推廣到市場的成功案例，未來成長空間可期。

陳瑞聰說，不只是AI軟體應用，未來仁寶將推出更多AI設備，涵蓋AI伺服器與AI電腦，以因應醫院對AI的算力需求。

綜觀產業，陳瑞聰認為，台灣醫界聚集台灣最優秀的菁英人才，擁有最強的醫療團隊跟醫學技術；AI硬體方面，從上游半導體到下游硬體產業，台灣也居全球最領先地位，在強強結合之下，台灣AI與醫療業整合後，將會站上全球領先地位。

仁寶與新光醫院首個合作項目為AI醫療影像定量肺纖維化，針對間質性肺疾病 晚期所導致的肺部纖維化，透過高解析度電腦斷層掃描影像（HRCT）訓練AI，進行定量分析，改善傳統人工半定量分析的效率，提升精準度，同時降低標註時間。

該合作項目由仁寶提供AI PC與AI伺服器等設備，醫療影像系統商之器提供AI影像調閱引擎，透過仁寶旗下醫療通路品牌神寶醫資，推廣AI醫療影像應用於醫院落地營運。

新光醫院資訊長謝忠和透露，場域驗證後，下階段就是取得醫療認證，衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）將是下個目標，未來逐步拓展至商業應用。

神寶醫資指出，業界針對AI應用收費機制還沒有統一標準，目前收費機制包括買斷使用權、租賃服務或收益分潤依醫院個別需求分析規劃合作模式。神寶作為仁寶的醫療通路品牌，已與許多客戶建立多樣化收費模式，期待未來肺纖維化的AI應用，能拓展至更多醫療院所落地營運。

仁寶近年在醫療領域布局逐步完善，隨著承接新北市瑞芳醫院長照設施大樓將於2026年落成，仁寶也積極尋找醫界合作夥伴，衝刺醫療科技商機。