鴻海大投資！美墨印歐四路並進 合計超過268億元

鴻海（2317）21日晚間公告擴大投資，分別增資美國、墨西哥、印度與歐洲四地的子公司，合計投資金額達268.72億元，鴻海集團持續以最完整的全球區域製造布局，鞏固其全球EMS龍頭寶座，並搭上人工智慧（AI）伺服器、AI智慧手機、電動車與零組件等產業趨勢，今年業績將再戰新高。

首先，鴻海今天公告，代子公司Cloud Network Technology USA Inc. 公告取得Foxconn Assembly LLC.股權，交易金額為2.53億美元（約新台幣80.98億元）。

外界推測，此舉是增資美國德州休士頓廠的產能。鴻海集團在北美有三個地方生產AI伺服器，分別是墨西哥、美國威斯康辛州，以及美國德州，可以看出，德州也將逐步成為AI伺服器生產重鎮之一。

第二，鴻海代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告取得FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，交易金額2.41億美元（約新台幣77.20億元）。

外界推測，此舉主要是增資鴻海旗下工業富聯（FII）的墨西哥工廠產能。工業富聯之前表示，該公司初期會先從台灣開始準備GB200的生產，相關產能已到位，至於在海外首個GB200伺服器生產線將在墨西哥廠，墨西哥廠已經生產AI伺服器，最快第3季開始小量生產GB200伺服器。

第三，鴻海代子公司Foxconn Interconnect Technology Limited公告取得Foxconn Interconnect Technology Singapore Pte. Ltd.普通股1.97億股，約1.8億歐元（約新台幣64.45億元）。

外界推測，鴻海旗下鴻騰精密（FIT）之前宣布收購德國的Auto-Kabel集團股權，以加強其在汽車電氣化領域的布局，並擴大其客戶基礎。鴻海集團持續擴大歐洲電動車與零組件的布局。

最後，鴻海代子公司Foxconn Singapore Pte Ltd公告取得Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited普通股12.03億股，金額約1.44億美元（約新台幣46.09億元）。

外界推測，此舉是增資印度子公司，隨著鴻海正在印度準備量產iPhone 16 Pro與Pro Max，今年是蘋果首次把AI應用（Apple Intelligence）放在最新的iPhone 16 Pro系列上，使得鴻海今年也可望搭上AI智慧手機的風潮。