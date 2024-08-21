助攻台積電 駐德代表洽請德方設單一窗口協助台籍人員施工認證

台積電（2330）至德國德勒斯登設廠，助力歐洲半導體製造，我國駐德代表處也早已動起來幫業界助攻，駐德代表謝志偉陸續了解相關業界可能出現的需求，並洽請德方設立單一窗口，協助台籍人員取得施工資格認證，同時在教育、醫療、居住等面向予以預先準備或幫助。

謝志偉出席台積電合資廠歐洲半導體製造公司（ESMC）德勒斯登廠的動土典禮，他表示，希望該案是個好的開始，能延續擴大台德之間的經貿往來。

謝志偉指出，他已去了解後續台積電與供應鏈廠商若有台籍人員必須到德國施工，是否需要取得德國相關認證。德方的回應是，如果來人只是負責口頭解說就沒問題，但如果要在當地動手施作，還是必須先取得認證。因此他也對德方提出協助請求，希望能設立單一窗口，幫助廠商在需要時取得認證相關行政事宜。