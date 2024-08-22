台達電 推虛擬開發平台

台達電（2308）融合AI運算與數位虛擬技術，昨（21）日大秀虛擬機台開發平台DIATwin，藉由虛實整合，大幅縮短設備開發時間，陸續拓展至半導體、光電、紡織等領域，以AI搶攻工業自動化（IA）商機。

「2024台北國際自動化工業大展」昨天開展，台達電以「解密低碳智造 實踐永續未來」為主題，推出智能倉儲物流、裸晶高速取放等新一代綠色智能工廠解決方案。

台達機電事業群副總經理巫泉興表示，AI需求無所不在，但如何落地是一大問題，其中關鍵在於產業知識，台達電在IA領域深耕已久，和其他設備或工控廠商相比，台達電幾乎所有生產設備都是自行生產，並非外購，且生產這些設備時也已加進智能，足具競爭優勢。

台達電副總裁暨永續長周志宏表示，運用AI技術需要日積月累深耕，台達電整合硬體、軟體與知識，在智慧製造領域使用的設備均自行生產設計，透過雲端更新軟體規格，逐漸從工業4.0邁向5.0的新時代。

昨天展出的虛擬機台開發平台DIATwin，藉由虛實整合，以AI輔助產生最佳化參數，可快速模擬試生產，協助降低成本及加速產品上市。至於智能倉儲物流解決方案，結合3D機器視覺與無線充電系統，提高無人搬運設備效率，再導入台達電倉儲管理系統，可優化人力配置，節省30%倉儲物流成本。

針對半導體市場需求，台達電推出的全新裸晶高速取放解決方案也協助提升產品良率約20%。目前台達電IA事業以中國大陸為主力市場，占比約五成，儘管面臨地緣政治挑戰，大陸經濟需求疲弱，近年台達電大力開拓歐美等市場，逐步展現成果，並將智能工廠解決方案推展至半導體、光電及紡織等領域。