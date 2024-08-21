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微星AI機器人獲半導體大廠訂單 每年業績翻倍成長
微星（2377）客製化產品事業本部協理黃亞密21日表示，該公司的人工智慧（AI）機器人已經打進半導體製造大廠供應鏈，目前小量出貨，預期明年大量出貨，隨著機器人事業持續擴張，預估機器人業績每年都會翻倍成長。
微星今天參加2024台灣機器人與智慧自動化展TAIROS，展示多款先進的自主移動機器人（AMR），這些機器人整合微星的硬體製造能力與輝達（NVIDIA）的加速運算，以及生成式AI運算技術，專為智慧工廠應用場景而打造，體現微星在工業自動化領域中不斷創新和追求卓越的承諾。
微星在展上端出多款AI AMR，包括配置機器手臂的智能協作機器人Pro（AMR-AI-Cobot Pro）、智能配送機器人Pro（AMR-AI-Delivery Robot Pro）、智能頂昇機器人（AMR-AI-Lift Robot）以及智能防疫消毒機器人（AMR-AI-PJ-UVGI Robot）。
黃亞密說，這幾款機器人透過輝達Isaac和Omniverse平台提供的AI運算技術，不但能提高製造環境中的效率、靈活性和安全性，亦有助工廠優化工作流程，降低運營成本，藉此提高倉儲、汽車、半導體、面板製造等產業的整體生產力。
他說，微星推出的AMR提供高精度的導航功能，配備先進的傳感器和AI演算法，確保工廠內的無縫運作；其模組化設計可支援各種工業需求的客製化及擴展，同時搭載即時障礙物檢測和規避功能，確保機器人與人類工作者的安全協作。此外，無縫的物聯網整合也能提供即時數據分析，以優化性能和維護。
在訂單方面，他說，已經導入半導體製造大廠，目前是小量出貨，預估明年可以大量出貨，除了半導體工廠之外，也將應用在倉儲與智慧工廠等領域，至於市場方面，目前是鎖定台灣、日本與美國市場。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
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