英特爾攜手生態系夥伴 推出最新商用AI PC裝置與應用
英特爾看準企業部署AI人工智慧的大量需求，今日在台攜手11家合作夥伴，展出超過20台搭載核心處理器Intel CoreUltra的商用AI PC以及最新的應用軟體，協助企業用戶提升生產力、強化安全性。
英特爾業務暨行銷事業群商用業務總監鄭智成表示，英特爾提供專為AI PC打造的平台，持續最佳化Intel vPro平台與OpenVINO等開發工具更新，以因應企業日益複雜化的AI部署需求。同時，英特爾積極建立開放生態系，串聯軟硬體等跨領域合作夥伴，共同開發和推廣AI PC應用，協助企業用戶運用AI PC提升生產力、強化資料安全性，並進而發展更多創新應用，滿足多元化的使用需求。
英特爾致力提供創新的AI PC平台，並與合作夥伴共同推出完整的解決方案。宏碁、華碩電腦、戴爾科技、Dynabook、台灣HP、Lenovo、LG、台灣微軟、微星科技等合作夥伴（依照廠商英文名稱順序排列）於今天現場展出基於Intel Core Ultra平台、超過20台商用AI PC與最新應用情境，包括AI降躁、影像編輯、圖像生成、眼神追焦等。Intel Core Ultra是英特爾專為AI PC打造的處理器，首度整合CPU、GPU和NPU架構。
為加速推動AI創新應用，英特爾啟動全球AI PC加速計畫，與全球上百家獨立軟體供應商（ISV）與獨立硬體供應商（IHV）緊密合作。
訊連科技與趨勢科技作為英特爾全球AI PC加速計畫合作夥伴，亦於現場展示最新AI軟體解決方案。訊連科技中小型企業商用解決方案Promeo支援生成式AI功能，協助電商賣家與中小企業能有效加速廣告行銷素材製作流程，提高作業生產力。隨著生成式AI應用滲透人們工作與生活，保護敏感個資、AI應用程式、混合環境應用及預防詐騙為終端使用者需關切的四大要點。透過趨勢科技研發並利用AI創新的防護方案，不僅助AI PC提升資安防護成效，亦能維持運算效能。
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