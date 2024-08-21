南俊國際GB200第3季完成量產準備 高U數產品第4季量產
南俊國際（6584）21日參加櫃買中心業績發表會，該公司代理發言人任忠仁表示，輝達（NVIDIA）GB200的滑軌第3季完成量產準備，按既定目標進行；至於H100與H200高U數滑軌，4U產品第4季量產，7U產品第4季或明年第1季量產，隨著這些高單價產品量產出貨，對2025年業績樂觀看待。
是否針對GB200進度？他說，南俊國際目前是輝達AVL供應商，進入RVL供應商需要量產階段，目前正在做量產模具開發，第3季完成量產準備，往這個目標前進。目前先規劃一條線，不同客戶有不同產能要求，有機會明年再增加一條。
至於H100與H200高U數滑軌進度，他說，目前4U的滑軌通過雲端服務供應商（CSP）認證，第3季底試產，第4季量產，7U產品將在第4季或是明年第1季量產。除了高U數滑軌之外，該公司還有參與CSP的ASIC伺服器產品。
他說，今年伺服器滑軌占營收比重約35%上下，2025年樂觀看待，主要是因為H100與H200的高U數產品，以及GB200的營收貢獻較大，明年的伺服器營收占比很有機會再持續往上。
他說，GB200 NVL 36伺服器，是一個機櫃（rack）共18個滑軌，至於GB200 NVL 72伺服器則是共27個滑軌，其中，Compute tray與Switch tray都是輝達認證指定，由於GB200的滑軌數量多，加上單價也非常不錯，樂觀看待2025年的業績展望。
南俊國際的伺服器滑軌目前主要客戶包括美商的美超微，以及全球前兩大CSP，他說，目前客戶開發的案子非常多，該公司已經做好量產準備，等待客戶拉貨。
他強調，南俊國際與川湖（2059）是GB200伺服器滑軌的唯二供應商，主要是客戶要求第二供應商，讓南俊有機會進入GB200供應鏈，因為客戶不可能只有單一供應商，加上川湖在伺服器滑軌的價格與毛利率維持的相當不錯，讓南俊的毛利率也可以維持一定的水準。法人預估，受到GB200價量齊揚之下，南俊明年業績可望爆發。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
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