所羅門AI視覺開發平台 即學即用快速落地

AI視覺領導廠商所羅門（2359）自今年三月在輝達（NVIDIA）的 GTC 上亮相以來，備受矚目，公司表示，雖然大家聚焦在所羅門的機器人應用上，但公司在過去十年中不斷深化其 AI 視覺研發能力，已擴展其產品範圍至機器人應用之外。

所羅門表示，在今年的自動化展覽中，展示各種視覺應用，從機器人3D視覺、AI 缺陷檢測到整合 AI 和 AR 技術的增強智能解決方案。這些展示類似於所羅門成功為豐田、戴爾、應用材料、西門子、香奈兒、3M和愛爾康等頂級國際企業實施落地的方案。

特別值得關注的是，所羅門不僅將視覺應用作為獨立產品提供，更提供完整的 AI 視覺應用開發平台，讓客戶能夠針對自己所需的場景迅速開發客製化解決方案。

所羅門董事長陳政隆指出，在與數百家國內外客戶討論過程中，我們了解到，客戶現場部署 AI 時，開發客製化 AI 應用所需的時間和資源通常遠比客戶預期的多，很多時候效果不佳導致無法落地，而所羅門的 AI 視覺開發平台已整合並優化許多不同的 AI 算法，使 AI 能夠適用於多元化的視覺應用，先進的算法讓用戶使用較少量的圖像樣本學習即可訓練出高辨識率的 AI 模型。

陳政隆指出進一步說，在許多前線作業中，人的雙手靈巧性目前仍遠優於機器人，所以並非所有事情都用自動化解決才最有效率，然而，人類可能會犯錯，導致工安問題或工廠生產力下降。透過 AI 和 AR 的整合技術，現在可以將作業人員錯誤降至最低及效率提升。