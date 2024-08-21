創見DrivePro Body 30密錄器 成海巡署前線執勤新利器
記憶體品牌暨模組大廠創見（2451）今日宣布該公司已獲選海巡署113年微型攝影機標案，向台灣海巡署交付DrivePro Body 30密錄器，將在海巡署的執勤工作中發揮重要的蒐證功能，為前線人員提供更加可靠的影像記錄支援，提升執勤透明度、加強蒐證效果。
創見表示，該公司的DrivePro Body 30密錄器具備1440P 2K QHD高解析度錄影能力，內建紅外線LED燈，即使在低光環境下也能清晰捕捉影像。此外，DrivePro Body 30還整合多項先進技術，包括Wi-Fi與藍牙無線連接功能，能進行基本操作設定並即時預覽影像；其IP67防水防塵設計和符合美國軍規的抗震標準，提供全面的功能性和堅固耐用性，能應對執勤錄影的多變環境；內建的大容量鋰電池，提供長時間連續錄影，方便完整記錄整個值勤過程。
創見強調，該公司的密錄器產品完全在台灣進行研發、設計、和生產，以確保品質控制和符合嚴格的製造標準。通過台灣的研發設計中心，創見能夠快速響應市場需求，不斷優化產品性能和功能，以滿足客戶不斷變化的需求。創見成功向海巡署交付DrivePro Body 30密錄器，再次證明創見優異的產品品質、以及致力於為軍警安防提供專業影像記錄解決方案的決心，並承諾持續為更多專業用戶帶來更加卓越的產品和服務。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
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