擷發科技「AI軟體平台解決方案」 獲文曄科技採用

擷發科技（MICROIP）於2024台北國際自動化工業大展上宣布，其「AI軟體平台解決方案」獲得IC通路大廠文曄（3036）採用，用於業界首款基於聯發科技（聯發科）（2454）智慧物聯網Genio IoT平台MT8390/MT8370工規寬溫版處理器的AI x Remote I/O解決方案。

擷發指出，該解決方案採用聯發科技的MT8390/MT8370處理器，而這些處理器基於台積電（2330）6nm製程，具備雙核心ARM Cotex-A78及六／四核心ARM Cotex-A55架構，並內建4.0TOPs/3.2TOPs類神經處理器（NPU），在高效能與低功耗之間取得了最佳平衡，非常適合具備AI功能及視覺處理與高效能運算的工業自動化產品。

擷發董事長楊健盟博士表示，公司非常高興看到「AI軟體平台解決方案」獲得文曄科技採用，這證明了擷發在AI技術領域的領先地位，公司將繼續致力於為客戶提供從AI晶片與硬體平台的選擇與系統軟硬體整合的一站式服務，幫助客戶在迅速變化的市場中保持競爭力。