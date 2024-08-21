快訊

台新金、新光金將有重大訊息宣布 明天起「暫停交易」

李孟諺婚外情對象「三點聲明」曝光 駁金屋藏嬌、向正宮致歉

不只1學生校內遭逼領9萬元 陽明交大急公布「不良西裝男」影像

擷發科技「AI軟體平台解決方案」 獲文曄科技採用

經濟日報／ 記者李孟珊鐘惠玲／台北即時報導

擷發科技（MICROIP）於2024台北國際自動化工業大展上宣布，其「AI軟體平台解決方案」獲得IC通路大廠文曄（3036）採用，用於業界首款基於聯發科技（聯發科）（2454）智慧物聯網Genio IoT平台MT8390/MT8370工規寬溫版處理器的AI x Remote I/O解決方案。

擷發指出，該解決方案採用聯發科技的MT8390/MT8370處理器，而這些處理器基於台積電（2330）6nm製程，具備雙核心ARM Cotex-A78及六／四核心ARM Cotex-A55架構，並內建4.0TOPs/3.2TOPs類神經處理器（NPU），在高效能與低功耗之間取得了最佳平衡，非常適合具備AI功能及視覺處理與高效能運算的工業自動化產品。

擷發董事長楊健盟博士表示，公司非常高興看到「AI軟體平台解決方案」獲得文曄科技採用，這證明了擷發在AI技術領域的領先地位，公司將繼續致力於為客戶提供從AI晶片與硬體平台的選擇與系統軟硬體整合的一站式服務，幫助客戶在迅速變化的市場中保持競爭力。

📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
AI 台積電 文曄 聯發科

延伸閱讀

神盾攜手子公司 站在巨人肩膀上、攻AI伺服器晶片市場

微軟安謀架構AI PC 宏碁、華碩搶食大餅

讓客戶直呼「橫空出世」！神盾集團將做 AI CPU及 I/O 晶片

神盾法說會／緊跟 Arm 架構發展 搶攻 AI 伺服器晶片市場

相關新聞

AMD研發中心將落腳何處？答案揭曉 「這2縣市」是大贏家

經濟部長郭智輝21日下午接見AMD（超微）總公司資深副總裁王啟尚。外界關切AMD的設點計畫，AMD也於拜會中表示，將於台...

經濟部報喜 證實AMD在台南、高雄各設一個研發中心

經濟部部長郭智輝21日接見AMD（超微）總公司資深副總裁王啟尚一行人，郭智輝表示，歡迎AMD團隊看好台灣、支持台灣，與台...

微星AI機器人獲半導體大廠訂單 每年業績翻倍成長

微星（2377）客製化產品事業本部協理黃亞密21日表示，該公司的人工智慧（AI）機器人已經打進半導體製造大廠供應鏈，目前...

AMD研發中心落腳南二都 黃偉哲：台南已做好迎接AI時代準備

經濟部長郭智輝今天下午接見AMD（超微）總公司資深副總裁王啟尚。外界關切AMD的設點計畫，AMD也於拜會中表示，將於台南...

馬斯克旗下X平台賴帳！緯穎今證實：依法提起訴訟 待法院審判

緯創集團子公司、伺服器大廠緯穎（Wiwynn）近日對馬斯克旗下的社交平台X（前稱Twitter）提起訴訟，緯穎今日發布重...

告馬斯克旗下社群媒體X違約 緯穎：待法院審判結果確定

特斯拉執行長馬斯克旗下社群媒體X，拒付高達1.2億美元（約新台幣38億元）的伺服器零件費用，上周遭伺服器代工大廠緯穎（6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。