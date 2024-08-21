神盾攜手子公司 站在巨人肩膀上、攻AI伺服器晶片市場

IC設計公司神盾（6462）21日宣布集團最新成長策略，董事長羅森洲表示，在旗下子公司安國（8054）併購星河後，著重於先進製程與先進封裝（CoWoS）設計與投片服務，並預計規劃授權ARM最新一代CPU IP，透過神盾與安國的合作綜效、積極搶攻AI伺服器市場。

羅森洲指出，剖析洞察未來三大市場成長動能，首先是多晶粒架構透過UCIe連接裸晶與裸晶（Die to Die）或晶片與晶片（Chip to Chip），其次是先進封裝技術（CoWoS），最後就是AI伺服器市場需求大增。

羅森洲進一步說，在神盾併購乾瞻科技後，擁有強勢IP UCIe，並專注於開發類比高速傳輸IP，如LPDDR5x/DDR5、PCIeGen6/7、CXL等，而安國併購星河則著重於先進製程與先進封裝（CoWoS）設計與投片服務，並擬定規劃授權ARM最新一代CPU IP，讓神盾與安國的合作綜效產生，進而搶攻AI伺服器市場。

羅森洲點出，神盾的UCIe 5奈米IP為市面上唯一具有客戶量產經驗的UCIe IP，且3奈米也已經經過矽驗證，預期在美系Tier 1客戶將於後年量產下，將更積極規劃下一代2奈米UCIe IP設計。至於安國在先進製程及先進封裝（CoWoS）設計能力已獲得台積電（2330）允准，目前已有不少客戶積極洽談中。

總結來看，再結合AI伺服器晶片的產品規劃，安國預計授權ARM最新一代CPU IP，神盾集團將能成為全世界前幾名提供最新一代ARM based AI伺服器CPU晶片廠商。

此外，神盾也規劃集結自家類比IP的優勢開發可複用I/O晶片，大幅節省開發時間，一方面加速CSP廠商產品進入市場的時間，另一方面降低開發成本，因此，除了先進製程IP及先進封裝設計服務外，AI伺服器CPU晶片及I/O 晶片，將成為神盾集團未來發展的主力成長動能。