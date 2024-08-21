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AI PC賣點在哪裡？英特爾行銷主管這樣說

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

英特爾力拱AI PC商用市場，並推出全球AI PC加速計畫和上百家獨立軟體供應商ISV與獨立硬體供應商IHV合作，今日召開記者會並號召台灣夥伴雙A宏碁（2353）、華碩（2357）以及微星（2377）展示新品，英特爾業務暨行銷事業群商用業務總監鄭智成受訪並提到AI PC的優勢與賣點之一在節能省電。

為加速推動AI創新應用，英特爾提到，已啟動全球AI PC加速計畫。

今日記者會宏碁、華碩電腦、戴爾科技、Dynabook、台灣HP、Lenovo、LG、台灣微軟、微星科技等合作夥伴（依照廠商英文名稱順序排列）於今天現場展出基於Intel Core Ultra平台、超過20台商用AI PC與最新應用情境。

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