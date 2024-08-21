AI PC賣點在哪裡？英特爾行銷主管這樣說
英特爾力拱AI PC商用市場，並推出全球AI PC加速計畫和上百家獨立軟體供應商ISV與獨立硬體供應商IHV合作，今日召開記者會並號召台灣夥伴雙A宏碁（2353）、華碩（2357）以及微星（2377）展示新品，英特爾業務暨行銷事業群商用業務總監鄭智成受訪並提到AI PC的優勢與賣點之一在節能省電。
為加速推動AI創新應用，英特爾提到，已啟動全球AI PC加速計畫。
今日記者會宏碁、華碩電腦、戴爾科技、Dynabook、台灣HP、Lenovo、LG、台灣微軟、微星科技等合作夥伴（依照廠商英文名稱順序排列）於今天現場展出基於Intel Core Ultra平台、超過20台商用AI PC與最新應用情境。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言