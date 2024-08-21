AMD研發中心將落腳何處？答案揭曉 「這2縣市」是大贏家

經濟部長郭智輝21日下午接見AMD（超微）總公司資深副總裁王啟尚。外界關切AMD的設點計畫，AMD也於拜會中表示，將於台南市、高雄市都設置研發據點，並與台灣的大學及業者合作，擴大研發能量。

郭智輝表示，歡迎AMD團隊看好台灣、支持台灣，與台灣科技生態系共同創造多贏成果，讓台灣持續邁向「AI矽島」，在世界扮演關鍵角色。而外界關切AMD的設點計畫，AMD也於拜會中向郭智輝表示，將於台南市、高雄市都設置研發據點，並與台灣的大學及業者合作，擴大研發能量。

經濟部指出，AMD與台灣合作是強強連結，整合國內既有的製造能量，加上AMD的先進技術，可讓雙方都在全球競爭中持續保持領先。此外，郭智輝也於拜會中向AMD介紹國際人才培育計畫，未來會持續培養國內外AI人才，並敦促其加強與國內大學合作，促進國際人才訓練及學用合一，AMD團隊也表達高度興趣。