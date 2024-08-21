機器人展揭幕 高擬真仿人類雙手協作機器人吸睛

2024台灣機器人與智慧自動化展21日登場，經濟部產業技術司、工研院、精密機械研發中心、金屬中心合作展出多項機器人技術，其中「高擬真仿人類雙手協作機器人」能以AI辨識工件樣式立即配對組裝程序，讓機器人模仿人類雙手，靈活組裝超過120種手工具，引起矚目。

經濟部產業技術司副司長周崇斌表示，人工智慧（AI）機器人市場正快速成長，根據Global Information市調顯示，預計到2028年將以29.9%的複合年成長率，成長至443億美元，商機可期。為協助業者加速轉型升級，推動低碳製造，經濟部技術司近年透過科技專案，研發機器人關鍵技術，將人工智慧結合機器人控制協作、模擬感知及整合多元加工製造經驗，協助製造業升級轉型智慧製造。除了製造業領域應用外，未來更可廣泛應用於服務業領域。

此次展出的「高擬真仿人類雙手協作機器人」，是發展AI人形機器人的重要關鍵模組，已與手工具界的隱形冠軍英發企業合作，期提高手工具組裝生產效率。

工研院指出，「高擬真仿人類雙手協作機器人」由工研院開發，利用AI演算法可以自動生成組裝程序，進行大小樣式不同的板手組裝，並精準模仿板手組裝技師的操作動作，其雙手臂能靈活組裝超過120種手工具，不僅提高生產效率，還能有效節省50%的治具成本。這項技術可針對需要彈性智慧組裝的業者需求，快速客製化提高產業競爭力。

另外金屬中心也與德國跨國合作首創「智慧小型化銲接協作機器人」，以資深銲接師傅工藝經驗為基礎，具備雷射3D銲道辨識、AI生成銲點座標技術，能即時擷取銲道3D形貌，處理平、横、立、仰等多種高難度銲道。縮短大型結構銲接的國際規範認證時間，目前已經以台灣造船場域驗證，此系統可優化銲接工序，提高施工效率達90%以上，並已應用於桃園國際機場第三航廈桁架結構工程，與達明機器人合作生產新一代銲接機器人。