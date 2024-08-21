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聯強攜手Autodesk 參展智慧自動化大展

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

聯強（2347）與全球設計及製造方案的領先廠商Autodesk共同參展「2024台灣機器人與智慧自動化展/台北國際自動化工業大展（2024 Tairos/Automation Taipei）」。該展覽於2024年8月21日至24日在南港展覽館盛大舉行，將展示如何運用人工智慧（AI）及其他尖端技術推進智慧製造解決方案，並展望設計與製造產業的未來發展趨勢。

Autodesk最新發布的「State of Design & Make 2024」報告指出，設計與製造行業的領導者和專家對全球趨勢以及企業的韌性、績效、投資和數位化轉型程度持更加樂觀的態度。報告強調，儘管企業面臨成本控制的挑戰，人工智慧已成為可實現的工具，並已成為幫助企業達成可持續發展目標的首選技術。

聯強國際積極回應市場對AI的需求，持續關注AI應用、綠色科技、行動辦公等科技帶來的新商機。今年，聯強國際關鍵的產銷策略，包括擴展與終端通路商合作及雲服務業務的發展，建立相應的MSP營運服務平台，以及擴大AI智能工具在經營決策和風險控管中的應用，以提升營運效能。

面對2024年全球產業動態和世界局勢的不確定性，未來的挑戰將更加嚴峻。市場樣態和商業模式正快速演變，聯強國際將持續探索新科技帶來的機遇，與產業鏈上下游的合作夥伴共享市場資訊和發展趨勢，致力成為推動產業轉型和促進可持續發展的關鍵力量。

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