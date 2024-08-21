上銀董座卓文恒：切入特殊產業需求的Al機器人 很快會看到結果

傳動與控制科技大廠上銀（2049）董事長卓文恒，21日在台灣機器人與智慧自動化展中指出，上銀機器人除醫療、晶圓、直節式、多關節之外，也規劃搶進特殊產業需求的AI機器人，其中與物流、焊接等產業廠商合作開發的AI機器人，很快就會看到結果。

卓文恒表示，上銀發展AI機器人的優勢，在於上銀除了有關節型機器人之外，還有諧波減速機、伺服馬達、驅動器、交叉滾珠軸承等相關產品；目前機器人占整體營收比重不到一成，但隨著特殊產業應用陸續加進來，預期明年開始占比會一路提升。

談到本業，卓文恒表示，儘管目前狀況還不是很明朗，但仍正向看待下半年及明年，整體訂單正逐漸消化，其中線軌滑軌約2至2.5個月，滾珠螺桿成長性較好，能見度在2.5至3個月，因為屬接單式生產，是上銀看好下半年較好的原因，以工具機來看，差不多也在谷底，後續會漸漸上來。

法人預期，上銀下半年可望延續第2季水準，全年營收力拚優於去年，獲利則持平。

卓文恒進一步指出，根據日經新聞報導，日本工具機接單在連續15個月衰退後，今年5月起開始正成長，上銀去年11月就感受到訂單沒有像前半年不好，並逐漸提升。

就市場面來看，近期與各地經銷商及子公司接洽後發現，歐洲市場最不好，亞洲地區慢慢從谷底回升，日本地區也上來。卓文恒認為，歐洲有機會於年底或明年首季逐漸上來。就產品來看，標準機還是不好，但大型工具機相關產品較好。

上銀指出，智慧自動化、AI人工智慧、半導體、缺工、高齡化及ESG淨零碳排，這些趨勢為各產業帶來影響，但也帶來創新的挑戰。此次上銀集團HIWIN展區結合多元的自動化展機與關鍵零組件、機電整合產品，展示HIWIN因應未來趨勢在各產業中的完整解決方案。

上銀此次展出的工業機器人、焊接機器人、直角座標機器人，可為各產業及客戶提供自動化解決方案；晶圓移載系統EFEM，還可結合大銀的高精密奈米級平台(Stage)以+-2奈米的伺服穩定度，在晶圓封裝、檢測等關鍵製程為客戶提供整體解決方案。

上銀的關鍵零組件也在這些機器人的傳動需求上，發揮關鍵作用，無論是救援用機器狗、農場機器人，醫療機器人，還是其他專業領域的服務型機器人，上銀的關鍵零組件技術，均大幅提升這些機器人的運動精度和控制穩定性，加速各個應用領域中的自動化普及和發展。

本次上銀展區以綠意盎然的森林為主題，結合多元的自動化展機與關鍵零組件、機電整合產品，展示HIWIN因應未來趨勢在各產業中的完整解決方案，以及對環境保護的承諾，象徵著科技與自然和諧共生的理念。

展示內容包括關鍵零組件及次系統、系統的研發與製造，從零組件到產品智動化應用，呈現HIWIN在自動化及智慧製造領域應用於多元產業的技術能量。