告馬斯克旗下社群媒體X違約 緯穎：待法院審判結果確定

特斯拉執行長馬斯克旗下社群媒體X，拒付高達1.2億美元（約新台幣38億元）的伺服器零件費用，上周遭伺服器代工大廠緯穎（6669）提告，對此，緯穎21日公告表示，已委任律師於美國加利福尼亞北區聯邦地區法院，向X Corp.提起訴訟，待法院審判結果確定。

緯穎20日證實對X提起民事訴訟，21日公告進一步說明。緯穎表示，公司與X簽有產品採購協議，依據協議購買X所需料件，但X於2022年末停止支付應付款項，緯穎透過郵件與電話試圖解決爭議未果，就產品剩料之爭議向X依法提起訴訟。

緯穎為X所生產的伺服器零件總額累計達1.2億美元，其中緯穎已取消或收回約5,900萬美元（約新台幣18.8億元）的零件，向X求償剩下的6,100萬美元（約新台幣19.5億元）損失。