技嘉集團創辦人暨副董事長劉明雄辭世 享壽64歲

技嘉（2376）創辦人暨副董事長劉明雄於8月21日凌晨二時三十分安詳辭世，享壽64歲。技嘉科技集團全體員工聞此噩耗，皆感到萬分痛心與不捨。

劉明雄與四位同學葉培城、柯聰源、廖德和、馬孟明於1986年創辦技嘉科技，從事電腦主機板製造及銷售業務，集團版圖從主機板、顯示卡、電競螢幕等電子零組件 不斷擴大到筆記型電腦、工業電腦、伺服器及數據中心建構等領域，目前集團員工總數逾7,500人，各事業均由專業經理人掌舵。

劉明雄戮力經營技嘉科技，持續不斷創造優異經營績效，且同時推動品質品牌及企業社會責任的提升，屢獲社會肯定，獲獎無數。包括「台灣精品獎」，「國家品質獎」，「天下企業公民獎」，「台灣企業永續獎」，「氣候領袖獎」，「CSR企業社會責任獎」以及「最佳雇主」。

劉明雄亦成立技嘉教育基金會以及明維教育基金會，長期投入各項公益事業，回饋社會。包括慈善醫療救助、教育文化獎助，奇‧想設計大賽等等。技嘉教育基金會熱心公益事蹟亦獲頒教育部社教公益獎。