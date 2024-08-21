台灣大遭罰960萬元後提三要求 NCC稱「匪夷所思」：不再調解

台灣大哥大合併台灣之星後，未依規定在今年6月30日繳回超額頻寬，NCC（國家通訊傳播委員會）也以台灣大「公眾電信網路不符其網路設置計畫屆期未改正」，先後對台灣大開罰960萬元；近日台灣大提出九方案、三要求給NCC，但因提出的三要求不合乎常理，NCC主秘黃文哲今日在記者會上強硬表示，「我們會到法院去表達沒有要調解的意願」，未來不再與台灣大進行調解程序。

NCC去年核准台台併、遠亞併時，附款要求台灣大、遠傳兩家電信公司，務必要在今年6月底前將超額頻譜處理完畢。

對於NCC的規定，兩家電信業者做法全然不同，遠傳選擇在今年4月提前繳回、5月份主管機關也同意遠傳的繳回申請，正式結案；台灣大則在第一時間表達「附款於法無據、窒礙難行」，之後對NCC提起行政訴訟、聲請附款停止執行，然而，該聲請日前已遭法院裁定駁回。

台灣大表示，先前與NCC進入調解，並陸續提出多項公益回饋方案；直至昨日，由於沒有收到NCC回覆，台灣大更是提出九大公益回饋方案，要求NCC盡快回覆。

NCC在今日記者會上表達，台灣大除了提出九大公益回虧方案，也去函NCC提出三大要求，但黃文哲直言，台灣大提出的這三大要求「匪夷所思」。

首先，台灣大在8月12日向NCC正式去函，提出「9月15日前，對本公司不再為不利處分（包括命改正處分、怠金、罰鍰等），且廢止已為之不利處分（113年7月10日命改正處分、同年月18日怠金處分、同年22日罰鍰處分及同年8月2日罰鍰處分）。」

第二，台灣大在8月19日去函NCC，提出「展延超額頻寬處理期限至113年9月15日並於113年9月15日前繳回超頻，於該期限前就已完成整併之基地台，可先停止發射超額頻段。」

第三，台灣大於8月16日陳報法院，要求NCC四位委員於8月29日親自參加調解程序。

黃文哲指出，NCC對於台灣大做出處罰，是因為台灣大沒有按照網路設置計畫執行，罰款原因與附款執行是兩件事情，但是台灣大一直將兩件事情混為一談。針對已經罰的960萬元罰鍰，黃文哲表示，已經罰了，不會撤回，會依法執行。

此外，合併基地台有很多種方式，黃文哲表示，台灣大可以使用其他技術進行合併作業，只要使用其他技術，就可以在6月30日之前完成，但他們不使用其他方式，而是留著這段超額頻寬。

根據NCC的量測結果顯示，台灣大前兩個禮拜還有一千多台基地台對外發射，上周有發射訊號的基地台只剩下四百多台，經查，這些基地台位置大都位於北部區域。

NCC今天也首度對外公告台灣大罰金繳納期限，第一次的罰款已於7月22日做成處分，繳費期限為8月21日，這個部分台灣大已經繳納，第二次的罰款是在8月2日作成處分，繳費期限為9月1日，第三次的罰款則預計在8月26日左右做成處分。

此外，經委員會今日討論過後，委員會認為已無續行調解之必要，黃文哲表示，「我們會到法院去表達沒有要調解的意願。」未來將不再與台灣大做調解，直接走法律程序。

黃文哲指出，NCC希望業者按照規範走、按照計畫好好執行，NCC也不希望祭出處罰，因為這對於企業商譽而言，是很大的傷害。然而，台灣大要求主管機關盡速做成九擇一選擇，還提出三大要求，黃文哲表示，「我不太相信這是一個上市公司可以出去的請求」，呼籲台灣大盡快完成付款，並依照變更後的網路計畫提出申請。