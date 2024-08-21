獨／黃仁勳最新動向曝光！傳為機器人展來台 答案揭曉
台灣機器人與智慧自動化大展自21日開跑！全球市場受到晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所掀起的「AI機器人」熱潮影響，紛紛以不同角度及技術，想方設法的切入機器人供應鏈，而大會21日在南港展覽館登場，包括總統賴清德、行政院長卓榮泰等代表皆現身力挺，而市場日前傳出黃仁勳將以私人行程參加，但大批媒體守在機場卻苦等不到AI教父的身影出現。
對此，有業內人士向《經濟日報》透露，黃仁勳本人目前還待在美國加州，而平時出入所搭乘的私人飛機「龐巴迪7500」（VistaJet「9H-VIC」）（Bombardier Global 7500）也還停在美國加州大洛杉磯地區最大、最主要的機場「洛杉磯國際機場」（簡稱：LAX）內，並且該私人專機自從本周一（8/19）完成一趟長途飛行後，就暫時沒有安排新的飛航行程、計畫。
有趣的是，一名專業飛行員向《經濟日報》說明，龐巴迪是一家位於加拿大的國際性交通運輸設備製造公司，而這班飛機最多只可容納8名乘客，而每次將燃油加滿油箱後，可飛行的距離大約為7,700海浬。所以黃仁勳此次搭乘專機從南韓出發飛往洛杉磯的途中，應該在途中為了加油，還有短暫的多停一站。
據悉，黃仁勳於本周一（8/19）從南韓首爾GMP機場搭上專機「龐巴迪7500」後，以12,510m飛行高度、歷經近11個小時的空中飛行後，最終飛越太平洋、大約10,225KM的距離，跨越時區，於8月19日11點左右抵達，位於美國加州地區，最繁忙的客運機場「洛杉磯國際機場（LAX）」，外界猜測主要是為了前往輝達設立在加州的公司據點。
事實上，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳日前宣布推出「人形機器人計畫」，並強調，下一代機器人技術，可能會更類似人形，因此掀起全球市場對「人工智慧機器人」的狂熱。而隨著「機器人與智慧自動化大展」自21日正式開展，展期為期四天，活動將一路展到本周六（8/24）。
不過大部分的重要活動都已在前2天登場，後續2個展期大多都是開放給一般民眾入場參觀，因此外界也認為有「AI教父」之稱的輝達執行長黃仁勳，本屆展會應該是趕不回來參加，並且事實上受限於國際航空法令規範，每趟航程都必須事先申請才能起飛，不過截至目前為止，黃仁勳的私人飛機龐巴迪7500都沒有新的飛行計畫，因此讓外界也更加篤定，教父將不會參加本屆機器人展的結論。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
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