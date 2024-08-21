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台灣大提方案要NCC盡速擇一 NCC：不調解法院見！

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照
國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照

台灣大（3045）日前兩次發出新聞稿，依照行政法院調解庭要求，提出九大公益補償方案，請NCC盡速從中擇一以加速司法調解。國家通訊傳播委員會（NCC）今日表示，按期繳回不是做不到，補償方案並沒有合理且有效補償，看不出來有調解誠意，NCC委員會做出決議，已無續行調解之必要，後續持續進入法律程序（法院見！）。

日前NCC通過台灣大合併台灣之星，但以附附款要求繳回超額頻譜，台灣大已經對此提出行政救濟，向行政法院提出訴訟。因台灣大哥大未履行合併附附款，處理超額頻譜，日前NCC已經兩度開罰，並逾期未改正，將繼續罰。

近期台灣大持續以新聞稿方式，提出九大公益補償方案，請NCC「盡速」從中擇一以加速司法調解。

NCC主秘黃文哲指出，台灣大提出九個方案，但同時也提出三個要求，包含要求展延超額頻寬處理期限至9月15日，於該期限前就已完成整併之基地台，可先停止發射超額頻段，同時要求NCC不再對台灣大作不利處分（包含改正處分、怠金、罰款等），且廢止已經為之的不利處分（已經開罰的怠金及罰鍰），最後還要求NCC四位委員在8月29日親自參加調解程序。

黃文哲指出，NCC委員會討論，由台灣大基地台縮頻進度觀察，足見台灣大及早可採取不同工法，或者如期加大投入工班人力，使基地台縮頻工期大幅縮減，證明NCC要求6月30日前完成顯非不合理。

此外，黃文哲轉述NCC委員會討論，針對台灣大提出補償方案，難認合理、有效補償消費者權益及公共利益（包含市場秩序），且陳報法院書狀率爾曲解、指摘、臆測委員會意見，誠難謂有進行調解之誠意。

最後黃文哲強調，NCC委員會討論，認為已無續行調解之必要，後續持續進行法律程序，並向法院表達沒有調解意願。

黃文哲表示，因不符合營運計畫，屢次被主管機關開罰，對於該公司商譽是很大的傷害，一家這麼大的上市櫃公司，怎麼會用這個強硬的方式，要求NCC九選一，且要求我們要「盡速」，並要求主管機關不要再開罰，我自己覺得「匪夷所思」。

黃文哲強調，開罰只是手段，希望他們有更睿智的解決方案，盡速完成服付款及符合變更後網路計畫。

NCC去年核准台台併、遠亞併時，附款要求業者要在今年6月底前將超額頻譜處理完畢。遠傳（4904）即表態配合、遵法，並已於今年5月提前繳回。

台灣大雖第一時間表達「附款於法無據、窒礙難行」，但仍依該附款向台灣之星砍價85億元，再向公平會承諾依據NCC附款取得公平會許可合併，之後對NCC提起行政訴訟、聲請附款停止執行，該聲請日前已遭法院裁定駁回，訴訟則在調解中。

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NCC 台灣大哥大

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