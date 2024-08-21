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英特爾攻AI PC商用市場 行銷主管這樣說

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
英特爾。 路透
英特爾。 路透

英特爾積極開拓AI PC商用市場，英特爾業務暨行銷事業群商用業務總監鄭智成表示，AI PC初期在節能敏感的NB需求先出現，但預期後續PC桌機需求也將增加，AI應用關鍵的可管理、安全以及能源省電是三個要素。

他也提到，如同英特爾執行長Pat Gelsinger 預告AI PC今年會有4000萬相關裝置出貨，為通用PC產品。並預期今年攜手夥伴會有300個應用，最重要的OpenVINO平台將能吸收夥伴替企業打造商用平台。

英特爾提到，攜手生態系合作夥伴推出最新商用AIPC裝置與新一代IntelvPro平台與新版OpenVINO工具套件協助企業輕鬆布署。

英特爾今日召開記者會，宣布今日在台攜手11家合作夥伴展出超過20台英特爾Core Ultra處理器的商用AIPC以及最新的應用軟體，協助企業用戶提升生產力。

英特爾今日展出攜手軟硬體合作夥伴打造AI PC生態系，英特爾致力提供創新的AI PC平台，並和夥伴共同推出完整的解決方案。宏碁（2353）、華碩電腦（2357）、戴爾科技、Dynabook、台灣HP、Lenovo、LG、台灣微軟、微星科技（2377）等合作夥伴(依照廠商英文名稱順序排列)於今現場展出基於Intel Core-UItra 平台、超過20台商商商商用AIPC與新應用情境包括AI降躁、影像編輯、圖像生成、眼神追焦等。

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AI 生態 英特爾

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