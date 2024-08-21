陳泰銘出線 NCC通過三立持有中嘉上層股權出售名單

國家通訊傳播委員會（NCC）21日委員會討論「中嘉改善計畫執行情形討論案」，NCC指出，有關中嘉集團上層股權變動爭議，NCC決議以附附款同意泓順投資所提投資人名單，並將於8月31日完成交易。其中最大股東為國巨（2327）創辦人陳泰銘。

NCC說明，經查泓順公司本次所提名單為九家法人股東，其持股比例分別為0.4%至4.5%不等，共計間接持有中嘉數位15%股權，前開名單業經查察，未查有違反有線廣播電視法第10條黨政軍條款相關規定及107年中嘉案附負擔條款「非經本會核准，參與投資貴公司之關係企業或自然人股東不得直接經營或控制新聞頻道。」規定情形。

NCC強調，為確保泓順公司未來能持續落實107年中嘉案附負擔條款規定，NCC要求該公司於上述股權處分轉讓完成後，除需按季向NCC申報其各層股權架構外並要求揭露至最終自然人股東，若股權發生異動時亦應向該會申報。

此外，NCC以附負擔要求本案許可之相關投資人，不得擔任中嘉所屬12家系統經營者、中嘉數位、泓順投資、泓勝投資及泓策創業的董事、監察人及經理人職務，亦不得有直接或間接經營或控制前開公司之情形。

NCC並將要求泓順確實於8月31日前完成前揭股權處分程序。

三立集團違規持有中嘉數位上層股東泓順公司股權，被NCC要求限期改正，限期賣股，並處罰中嘉旗下12家系統業者共1,440萬元。今年NCC因泓順未能如期完成，開罰怠金30萬元。