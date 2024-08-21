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全球筆電出貨估年增3.7%！換機需求聚焦消費、教育品項

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
筆電示意圖。記者吳康瑋／攝影
筆電示意圖。記者吳康瑋／攝影

根據集邦（TrendForce）21日發布的最新研究顯示，由於地緣政治風險與經濟不確定性影響，消費市場的預算分配趨於保守，預估2024年全球筆電出貨量將達1億7,365萬台，較2023年增長3.7%，換機需求多集中於入門級消費與教育市場。

集邦表示，雖然業者在2024年下半年陸續推出備受矚目的AI筆電，但高昂的售價推遲消費者的採購意願，預期2025年才能看到AI機種對供應鏈帶來的實質貢獻，屆時在商務換機需求推動下，全球筆電出貨量預期將年增5%。

越南筆電代工比重將增至6% 泰國為後起之秀

全球供應鏈格局近年發生顯著變化，筆電品牌商考量地緣政治緊張局勢、關稅壓力以及勞動成本上升，朝向多元的供應鏈布局，筆電代工廠因此逐漸將生產線移出中國大陸，以越南與泰國最受青睞。這兩個國家憑藉較低的勞動力成本、逐步改善的基礎設施以及不斷增長的國內市場，吸引大量投資。

集邦表示，在Dell和Apple積極布局下，2024年越南的筆記型電腦代工比重預計將提升至6%。泰國雖為後起之秀，但隨著HP與廣達在當地的密切合作，加上英業達將於下半年加入生產行列，預計泰國的全球筆電生產占比將快速攀升至2.3%。由於地緣政治因素，廠商針對不同市場需求而分散生產的趨勢未來將更明顯。集邦估計，非中國大陸筆電代工產區的比例將從2023年的7.2%提高至2024年12.4%。

儘管如此，中國大陸憑藉其龐大的製造能力與完善供應鏈，仍扮演著全球筆電生產的關鍵角色，特別在對地緣政治敏感性較低的終端市場和大陸本身，其成熟的製造體系仍能發揮優勢，進而在全球供應鏈中保有重要地位。全球筆電生產正朝著更加多元化和靈活化的方向發展，在複雜的國際環境中，如何靈活應對、調整供應鏈策略以保持競爭力，將為筆電品牌的重大挑戰。

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