威剛攜手研華 打造基於輝達平台的AI自走機器人

記憶體模組大廠威剛（3260）21日宣布，與研華（2395）在基於輝達Nova Orin平台上，成功打造AI自走機器人（Autonomous Mobile Robot, AMR），具有高整合性與強大AI運算效能，AMR系統中的上位機與下位機可整合於一體機，減少70%導入時間，部署時程相當加速三倍。

威剛指出，此次攜手研華於國內醫院龍頭成功導入C-Rob智慧自主移動機器人進行消毒，減輕醫院清潔人力負擔，並協助勞力密集產業導入AMR，對抗缺工危機。

威剛與國內醫院龍頭合作，使用Isaac ROS 2打造醫院消毒自主機器人，結合AI人工智慧技術可以自動辨識物件與環境，並選擇最適合的方式進行消毒。採用自主機器人消毒，平均一個晚上可省下4-6名作業人力，大幅減輕醫院清潔人力負擔亦提高環境清消作業的成效與品質。

威剛強調，醫院專案展現公司開發AMR車體技術與精良的軟體能力，整合了自動化控制、相機、感測器與車體設計，偕同AI軟體技術，完成AMR同步定位與地圖建構技術，使得AMR可以順利在任何地景上操作順暢，滿足廠商與產業於不同環境的清消需求。

為加速部署，下一代威剛AMR車體系統整合研華MIC-732-AO系統，MIC-732-AO為基於具高整合性的輝達NVIDIA Nova Orin可加速整合相機感測器，除了基本的避障與物件辨識，威剛也完成輝達NVIDIA Isaac Perceptor整合，建構完整與成熟的感知、定位和導航功能，更可加速AMR部署時間。

為打造更理想的AMR系統，研華與威剛持續合作，下一步與輝達專家合作整合輝達Omniverse ，使用NVIDIA Omniverse來模擬其AMR工作環境，經過測試與調整出最佳的設備佈局後，預期更縮短AMR部屬工作所需時間。