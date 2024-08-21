研華、威剛聯手 以輝達Nova Orin平台打造自走機器人

研華（2395）與威剛（3260）聯手以輝達NVIDIA Nova Orin平台打造AI自走機器人(Autonomous Mobile Robot, AMR)，具有高度的整合性與強大的 AI 運算效能，AMR系統中的上位機與下位機可整合於一體機，減少70%導入時間，相當三倍速加速AMR終端部署。

威剛攜手研華在國內醫院龍頭成功導入C-Rob智慧自主移動機器人進行消毒，結合AI人工智慧技術可以自動辨識物件與環境，並選擇最適合的方式進行消毒，採用自主機器人消毒，平均一個晚上可省下4~6名作業人力，大幅減輕醫院清潔人力負擔亦提高環境清消作業的成效與品質。

威剛表示，醫院專案展現開發AMR 車體技術與精良的軟體能力，整合自動化控制、相機、感測器與車體設計，偕同AI軟體技術，完成AMR同步定位與地圖建構技術，使得AMR可以順利在任何地景上操作順暢，滿足廠商與產業於不同環境的清消需求。

為打造更理想的AMR 系統，研華與威剛持續合作，下一步將與輝達專家合作整合輝達Omniverse ，使用 NVIDIA Omniverse 來模擬其 AMR 工作環境，經過測試與調整出最佳的設備佈局後，預期將更縮短 AMR 部屬工作所需時間。