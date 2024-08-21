快訊

首次最低工資審議會9月召開 卓榮泰先喊加薪

羅冠聰的香港備忘錄：深愛香港的港人，應該留守或離去？

再帶走1人！林宜瑾永康服務處搜索結束 檢調扣大批資料

研調：台積電2025年先進製程報價看漲 CoWoS供應續緊張

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

研究機構出具最新報告，預期AI需求推動晶圓代工景氣，龍頭廠台積電2025年5奈米以下先進製程報價看漲，對晶圓代工產業的長期成長是個好兆頭。同時CoWoS供應續緊張，未來的產能擴充將集中於CoWoS-L。

Counterpoint Research 今天發表全球晶圓代工第二季營收相關新聞稿提到，全球晶圓代工產業在2024年第二季度的營收季增長約9%，年增長約23%。儘管整體邏輯半導體市場復甦較慢，該產業仍然表現強勁的反彈。台積電該季市占率62%年增4個百分點續居產業龍頭。

該機構分析，AI需求依然強勁，CoWoS供應持續緊張，未來的產能擴充將集中於CoWoS-L。

至於非AI需求的復甦進展緩慢，預計2024年第三季度智慧型手機市場的旺季表現不如預期，汽車和工業需求的復甦也將延後。

此外，中國大陸的晶圓代工廠商，如中芯國際和華虹，比全球其他成熟製程的代工企業更早觸底反彈，整體產能利用率已經回升至80%以上。

該機構也分析，台積電2025年5/4nm和3nm先進製程的晶圓價格可能上調，這對晶圓代工產業的長期成長是個好兆頭。

Counterpoint Research分析師Adam Chang表示，在2024年第二季度，全球晶圓代工產業展現出韌性，這主要受到強勁的AI需求和智慧型手機庫存補貨的推動。半導體產業的需求復甦進展不均，儘管AI半導體等先進應用正在經歷強勁增長，傳統半導體的復甦則相對較慢。中國晶圓代工廠商由於較早進行庫存調整並開始補貨，快速反彈。相比之下，非中國晶圓代工廠商的復甦則較為緩慢。

📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
台積電 晶圓代工廠

延伸閱讀

台積電設德國廠 三合資夥伴都說讚

蘋果新iPhone傳全面導入A18晶片 台積電N3E超旺

面試都過了卻倒在這裡！他誤按「婉拒」台積電工作 業內人：會被註記

台積電德國廠動土 謝志偉：信賴促進台德價值理念合作

相關新聞

統包海龍風場工地發生工安意外 東元重訊說明：已暫停工全面檢查工安中

東元（1504）21日重訊說明統包海龍風場工地發生工安意外，目前17名受傷工人中，10名輕傷人員已經出院，3名恢復中留院...

中華電信宣布與SES合作 拿下中軌衛星服務獨家代理契約

中華電信今（21）日宣布於台灣時間8月20日晚間與盧森堡衛星服務商SES合作，提供台灣用戶高速和低延遲的中軌道（MEO）...

台灣大拓5G AIoT生態系 用戶及營收年增五至六成

台灣大哥大（3045）近年積極擴大5G AIoT生態系，結合5G、AI和大數據分析，串聯台灣大「智慧物聯網管理平台」，拓...

中華電信衛星布局再下一城 攜手SES達多軌群星里程碑

中華電信今日宣布於8月20日晚間與盧森堡衛星服務商SES合作，提供台灣用戶高速和低延遲的中軌道（MEO）O3b mPOW...

研調：台積電2025年先進製程報價看漲 CoWoS供應續緊張

研究機構出具最新報告，預期AI需求推動晶圓代工景氣，龍頭廠台積電2025年5奈米以下先進製程報價看漲，對晶圓代工產業的長...

緯創、台哥大在松菸打造「5G古蹟智慧園區」明將登場！

代工大廠緯創（3231）去(2023)年宣布與台灣大哥大，以及其他多家合作夥伴，攜手在松山文創園區興建全台第一座「世界級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。