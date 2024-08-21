緯創、台哥大在松菸打造「5G古蹟智慧園區」明將登場！

代工大廠緯創（3231）去(2023)年宣布與台灣大哥大，以及其他多家合作夥伴，攜手在松山文創園區興建全台第一座「世界級古蹟智慧園區」，該計畫原訂今年第二、三季落成，隨著時序進入第三季，公司也如期宣佈，將於22日在松山文創園區中央的巴洛克花園，舉辦｢5G專網導入古蹟智慧園區」成果發表。而集團內主要是由子公司緯創數技來負責這項合作，而緯創數技董事長黃柏漙明也將親自現身，吸引外界關注。

緯創作為全方位的AI應用服務提供者，為厚植資通訊經驗和垂直整合能力，結合台灣大哥大優異的5G通訊網路能力，期許為台灣的文化遺產注入新的活力，為全球遊客帶來更多元豐富、即時流暢的互動數位創新體驗，提供前瞻與前所未有的古蹟園區5G AI智慧饗宴。而黃柏漙也指出，自己希望在案子中，將服務價值做出來，透過軟體導入5G及AR，讓數位化可以反映在每個人的手機上，讓每個來這個場域的人，都能參與，將更多的夥伴齊聚在一起，讓這個生態圈變得更完整。

根據緯創去年提供的資料顯示，團隊將運用AI應用服務，驅動園區數據加值，此次與台灣大哥大合作，可望為松山文創園區帶來更多創新和前瞻性的科技應用服務，不僅可提升參觀遊客的服務品質，更可將數位轉型和AI應用服務整合的經驗推廣至國內外的文創園區，加強收集、整合與分析各項營運指標，供營運決策參考，以增加服務效率及經濟效益，達成永續營運

此外，資料指出，緯創團隊也將會以AR虛擬吉祥物「松鴨桑」進行流暢的即時互動導覽，提供導航、導覽、人流及路標資訊，減少迷路問題，帶給民眾更優質即時的互動導覽服務。至於「5G移動型多功能機器人」的部分，則以ChatGPT為基礎，提供即時迎賓互動導覽服務，改善目前園區導覽人員不足的情況，同時協助展場導引及提供遞物服務。

據悉，緯創一年來攜手台灣大哥大在松山文創園區內推動5G合作計畫，目標是將5G專頻專網導入古蹟園區內使用，並將以AI人工智慧技術為基礎，整合七項智慧科技應用服務，打造一個融合古蹟、文創、科技的多樣化智慧古蹟園區。由緯創提供的「AR虛擬人物互動與即時導航服務」，透過AI人流分析，進行遊客疏散的分流與引流。緯創也希望在推動古蹟保護和文創產業的同時，能為台灣的重要文化保存注入科技的新活力。