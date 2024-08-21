研華、威剛聯手 成功以輝達Nova Orin平台打造自走機器人

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）與記憶體與資料儲存領導品牌威剛成功打造AI自走機器人(AMR)，21日至24日於台北自動化展進行展示。基於輝達NVIDIANova Orin，使得威剛與研華打造的AI自走機器人具有高度的整合性與強大的 AI 運算效能，AMR系統中的上位機與下位機可整合於一體機，減少70%導入時間，相當三倍速加速AMR終端部署。

威剛科技攜手研華科技於國內醫院龍頭成功導入C-Rob智慧自主移動機器人進行消毒，減輕醫院清潔人力負擔，並協助勞力密集產業導入AMR，對抗缺工危機。

威剛使用Isaac ROS 2打造醫院消毒自主機器人，結合AI人工智慧技術可以自動辨識物件與環境，並選擇最適合的方式進行消毒。採用自主機器人消毒，平均一個晚上可省下4-6名作業人力，大幅減輕醫院清潔人力負擔亦提高環境清消作業的成效與品質。

威剛AMR系統共有兩大主系統，上位機使用研華MIC-710AIX 負責AI物件辨識與AI消毒演算法的即時運算，並對下位機ROS主機下達指令執行任務，確保清消效果最佳化且符合標準。為加速部署，下一代威剛AMR車體系統整合研華MIC-732-AO系統，MIC-732-AO為基於具高整合性的輝達 NVIDIA Nova Orin可加速整合相機感測器，除了基本的避障與物件辨識，威剛也完成輝達NVIDIA Isaac Perceptor整合，建構完整與成熟的感知、定位和導航功能，更可加速AMR 部署時間。

為打造更理想的AMR系統，研華與威剛持續合作，下一步與輝達專家合作整合輝達Omniverse ，使用 NVIDIA Omniverse 來模擬其 AMR 工作環境，經過測試與調整出最佳的設備布局後，預期更縮短 AMR部署工作所需時間