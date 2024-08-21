影／仁寶電腦與新光醫院攜手 加速醫療服務AI應用

仁寶電腦與新光醫院今天上午簽署合作備忘錄，共同宣示展開醫療AI戰略合作，加速AI應用在醫療產業的落地服務。

仁寶電腦董事長陳瑞聰表示，仁寶不斷加碼布局智慧醫療，除了精準醫療也積極將AI應用貼近民眾需求。我們不僅止於AI應用，未來將推出更多AI設備，涵蓋AI伺服器與AI電腦，提供醫院AI算力需求。

新光醫院院長侯勝茂表示，新光醫院1992年啟用以來，培育許多優秀醫師，無論在學術研究或國際交流皆有出色表現，隨著AI算力提升，以往耗費大量醫師時間的影像標註能更有效率的進行。我們的醫師擁有豐富學術研究與臨床執行經驗，也具備將知識轉換為AI演算的能力。醫院自研的模型不斷出爐，新光醫院有強而有力的仁寶作為夥伴，提供更先進AI設備解決方案。

雙方首個合作項目將從AI醫療影像定量肺纖維化開始，針對間質性肺疾病晚期所導致的肺部纖維化，透過高解析度電腦斷層掃描影像訓練AI進行定量分析，目標是改善傳統人工半定量分析的效率，提升精準度與降低標註時間。