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廣運在手訂單逾60億 下半年轉虧為盈

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
廣運（6125）執行長謝明凱。記者李珣瑛/攝影
廣運（6125）執行長謝明凱。記者李珣瑛/攝影

廣運（6125）執行長謝明凱21日表示，今年在半導體市場已經掌握訂單，包括：無人搬運車（AMR）、天車（OHT）兩項產品將在今年第4季陸續裝機，估計可貢獻逾億元營收。廣運整體在手訂單超過60億元，仍居高水位；展望下半年營運升溫，可望扭轉第2季虧損劣勢，全面轉虧為盈。

智慧系統整合廠廣運即日起至8月24日(六)為期四天，參加台北國際自動化工業大展，攤位編號為N802 (共計30個攤位) 今年將展出五大區，包括：智慧搬運區、智慧揀貨區、智慧製造區智慧儲能區、及半導體區，涵蓋八大產品，機械手臂智慧揀選、AI分選、智慧物流中心、I TRAK智慧系統、無人搬運車、巡檢機器人、智慧儲能液冷散熱方案及半導體自動化物料搬運系統。

因應市場需求，廣運這次展示其最新的AI應用技術，以及未來的產品布局與市場策略的最新動向。期待與各界人士深入交流，並積極探索未來AI整合創新應用。廣運將持續運用Omniverse平台為發展方向，以局部迭代更新的方式，加值自動化本業。

廣運今年7月完成16.1億元募資，６月完成發行可轉換公司債面額6億元，競拍均價118.47元，取得7.1億元資金；７月現增10,000仟股，單價90/股，取得9億元增資款，挹營運發展穩固資金。

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半導體 廣運

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