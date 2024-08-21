機器人展登場 卓榮泰：台灣將進入機器人應用時代

備受矚目的「台北國際自動化工業大展」、「台灣機器人與智慧自動化展」21日盛大登場，行政院長卓榮泰宣布示，政府將引領台灣進入「Al應用時代」，預計8年培訓20萬AI人才，協助企業進行Al科技轉型，未來Al與機器人不只是在製造業，更將融入各民生產業甚至公領域。

卓榮泰表示，機器人產業有重要戰略目的，攸關國家安全，必須長足發展。他也強調，傳產中小企業是台灣的重要力量，政府會阻擋對台灣不當且不公平的競爭，不接受低價傾銷，積極協助中小企業淨零和數位雙轉型。

卓榮泰指出，40年前機器人好像玩具，如今在餐廳、長照、旅館等領域，都有服務機器人，機器人越來越像人，提供更多服務，功能更健全，這也代表產業界突飛猛進。

卓榮泰認為，機器人不僅應該商用，也有重要的戰略目的，機器人產業要長足發展，攸關國家安全。

針對台灣傳產及中小企業，卓榮泰指出，政府會全力協助發展，台灣有半導體護國神山，但群山旁邊的護國產業也要起來，傳產中小企業始終是台灣的重要力量，健全傳產供應鏈，台灣的經濟實力才完備。

卓榮泰表示，行政院經濟發展委員會日前召開會議，提出「兆元投資國家發展方案」及「國家人才競爭力躍升方案」，將打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，積極協助中小微企業淨零和數位雙轉型。

卓榮泰表示，台灣百工百業面臨低價競爭，等於是將經濟發展委員會的目標大打折扣， 未來政府會有實際具體的執行計畫，對台灣中小企業轉型並增加競爭力，阻擋對台灣不當且不公平的競爭。

卓榮泰強調，台灣歡迎經濟自由和公平競爭，但不接受低價傾銷，尤其不接受用不好品質取代台灣高品質的產業。

卓榮泰表示，台灣供應鏈相當堅強，政府規劃2025年中小企業多元振興發展計畫，預計編列105億元經費，協助中小企業轉型。

另外，卓榮泰也提到，軍公教持續實質加薪，政府將在9月討論最低工資可否調整，他呼籲產業界積極為員工加薪。

全台最大工業科技盛會「亞洲工業4.0暨智慧製造系列展Intelligent Asia 2024」，今天起在台北南港展覽館一、二館一連展出四天，匯集全球1,200家科技製造業領導廠商、4,500個攤位展出。

同期展覽包括「台北國際自動化工業大展」、「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際模具暨智慧成型設備展」、「台灣3D列印暨積層製造設備展」、「台北國際物流暨物聯網展」、「台北國際冷鏈科技展」、「台灣國際雷射展」及「台北國際流體傳動與智能控制展」，重點展示AI在智慧製造中的應用，及如何提升產業鏈效率與競爭力。

隨著AI技術的快速進步，現場展示具備數據分析和自主學習能力的工廠設備與機器人，包括機械手臂如ABB、FANUC、KUKA、安川電機，協作型機器人如優傲、達明、微星（2377），工業電腦如研華（2395）、華碩（2357）、凌華（6166），及AI應用與系統整合如台達電（2308）、廣運（6125）、西門子、所羅門等。