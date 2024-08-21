新漢智能發表工廠管理生成式 AI戰情室助理

工業電腦大廠新漢（8234）旗下擁有完整工業4.0自動化團隊、專攻物聯網解決方案的子公司新漢智能，今日於台北國際自動化工業大展上發表最新工廠管理生成式AI戰情室助理，針對製造業現場管理者正面臨的營運、流程、KPI管理議題，包括作業現場資訊不即時、缺工、用電問題、產品履歷追蹤、產品碳足跡、品質報表等提供最佳解方，同時更呼應了全球走向地球永續以及淨零碳排的目標。

在數位轉型過程中，製造業從早期依賴人力進行紙本記錄，到近年來的機聯網將數據數位化，衍伸至今已發展到數據AI化的階段，然而在實際導入數位化的過程中，第一線管理者所遇到的挑戰正陸續浮現，導致工廠數位化的實現與理想間存在差距。新漢智能深耕工業自動化解決方案，自2020年起便開始構建智造數據中台，並在生成式AI技術的推動下，開發出一套專為製造業設計的人工智慧助理－NEXCOM企業戰情室GPT，透過新漢智能iAT2000架構下各層設備的互聯，包括關鍵的智慧物聯網革新裝置nDAS以及NexDATA數據中心，實現了下一世代智慧工廠所應具備的數位分析功能，這項過去被視為「未來任務」的夢想，正在NEXCOM新漢集團所建構的製造場域真實地發生。

市面上漸被廣泛導入製造現場的AI戰情室系統，雖能客製化，但資料生成仍侷限在客製化的「靜態固定參數」，像是生產良率、工時效率、生產耗時、來料控管等，然而製造現場存在多重變因，現階段以客製既定模板的方式已無法有效地回應製造現場每天遇到的變動因素，新漢智能長期在第一線服務自動化產業客戶時看見此問題，近年在生成式AI的推波助瀾下，著手開發製造業自動化生成式AI企業戰情室助理－NEXCOM企業戰情室GPT。

新漢表示，這套系統透過由新漢智能自主研發的NexDATA將歷時多年累積的龐大資料庫結合LLM，將工廠端的資料庫轉變成可直覺查詢的專屬知識庫 並以自有設計團隊刻畫直覺性使用介面，讓工廠管理者能不受限制地提出任何資料需求，並支援文字、表格、多元圖表的呈現方式，管理者不僅能即時獲得所需資訊，找出痛點，更協助企業管理人員直覺產出即時管理儀表板及報表，大幅縮短人力工時並協助企業提高生產效率。

新漢智能副總經理阮北山表示，NEXCOM企業戰情室GPT是目前業界少數已進入市場應用化的革新性產品，傳統工廠在數位轉型後，通常會建置戰情室來監控工廠營運，但當面對銷售數據下降、產品良率不高等問題時，往往需依賴管理資訊系統（MIS）來挖掘問題根源，過程可能需要一週甚至一個月的時間，顯示出MIS的效率有限。

新漢表示，導入NEXCOM企業戰情室GPT可有效解決此問題，AI能快速從數據庫中尋找資料並針對問題根本提供解決方案。阮北山最後總結NEXCOM企業戰情室GPT的優勢包括：（一）純地端確保隱私性、（二）基於可靠資料庫避免誤導性回應、（三）模型可定期更新，此這三大產品賣點。

要將生成式AI助理功能全面導入自動化產業，前端最關鍵的任務便是各項數據的蒐集，而由新漢智能自行開發設計的「手掌上的元宇宙」nDAS是一款獨特且跨領域的AIoT智慧物聯網創新設備，此產品集I/O、閘道器、邏輯流程控制、戰情儀表板等功能all-in-one，目前已經取得美國、歐洲、台灣、中國等多國新型與設計專利。

nDAS通過整合各類感應器，能夠建立起範圍廣至全島的數位化基礎設施，此次將在展會上展現地震預警、風力發電監測、水資源管理和電網即時監控等四大重要民生應用，確保公共安全和資源管理的有效性。此外，為響應全球ESG地球永續發展理念，nDAS全機90%選用可回收原生材料與使用材料原色，並導入模組化設計，以達到可回收重複使用，減少多餘的製造與庫存，降低地球碳排放，並已被導入新漢智能與資誠合作開發的Real-time產品雙履歷碳盤查系統。這一創新裝置不僅展示了新漢集團對全球減碳目標的承諾，也協助企業共同履行環保責任。

新漢智能總經理林弘洲表示，身為工業4.0領導品牌，新漢智能肩負讓台灣智慧製造產業越來越好的使命，這次展會上正式對外發表的兩大重要產品－NEXCOM企業戰情室GPT、以及AIoT智慧物聯網創新產品nDAS，相信此套產品組合能協助製造業大幅改善自動化作業管理效率、為產業帶來向上躍進的動力，新漢集團也將持續協助企業落實地球永續減碳目標，善盡企業地球公民責任。」