仁寶帶「秘密武器」作禮物邀結盟 新光院長：算力超強

代工大廠仁寶（2324）智慧醫療布局告捷，董事長陳瑞聰21日也親自出馬，親自與新光醫院締結「AI醫療戰略合作」，而新光醫院長侯勝茂在備忘錄上簽完名後，也笑著向現場眾人分享，這次與仁寶合作，也實際送了一台擁有超強「算力」的GPU給我們，而這台GPU也擁有運算能力，整體表現都非常強大。事實上，仁寶伺服器起步較晚，但絕不落後，近年憑藉多款被視為「秘密武器」的新產品，取得不錯的成績。

侯勝茂分享，自己已在第一時間親身體會過仁寶這次帶來的超強GPU，以及其帶來的強大效能，事實上該GPU能夠帶來的「算力」真的很龐大，對我們院方來說，絕對是十足的充沛，而未來我們除了與仁寶持續加深合作，推出更多應用外，也將透過這台GPU，提供患者較原先看診時，還更加快速、更加精準、更加完善的醫療服務，也帶動診療效率大幅提升。

近年AI伺服器商機火熱，代工大廠普遍大力投入，仁寶董事長陳瑞聰上任後，也宣示要大力衝刺AI伺服器業務，高喊未來三年伺服器營收要是現在的五倍，朝千億元大關邁進。而目前旗下擁有包括「機架式伺服器、液體冷卻、通用伺服器1U、通用伺服器2U、HPC、儲存伺服器、GPU伺服器」等產品線，而整個伺服器團隊約有700人，相較同業普遍1,500至2,000人，而仁寶團隊則還在努力擴充。

對此，仁寶也直言，未來會持續將更多心力轉往發展「AI伺服器」，並積極補足研發動能，包括水冷式散熱、電源及測試等面向，未來併購方向與策略也將聚焦AI伺服器領域，尋求更多併購機會或國外合作夥伴。而目前仁寶已跟超微（AMD）、輝達（NVIDIA)、英特爾（intel）等多家大廠，達成「戰略合作伙伴關係」。如今除了與上游雲端服務商以及晶片廠合作外，仁寶在應用面也與各大院所結盟，而今日合作夥伴也添加新成員「新光醫院」，後市發展可期。