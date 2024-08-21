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中華電信宣布與SES合作 拿下中軌衛星服務獨家代理契約

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導

中華電信今（21）日宣布於台灣時間8月20日晚間與盧森堡衛星服務商SES合作，提供台灣用戶高速和低延遲的中軌道（MEO）O3b mPOWER衛星通訊服務。

中華電信繼去年與低軌衛星業者OneWeb簽署獨家代理協議後，昨與SES簽訂中軌衛星服務在台灣的獨家合作夥伴契約。此次合作將提供台灣用戶穩定、高速且具備頻寬保證的中軌MEO O3b mPOWER服務。透過引進SES中軌服務也標誌著中華電信達成多軌群星通信服務（GEO-MEO-LEO）方面的重要里程碑。

O3b mPOWER是SES推出的第二代中軌衛星系統，目標在提供全球覆蓋的高速率、低延遲高可靠性的衛星通訊服務。透過與SES公司合作，中華電信將能擴大衛星通訊的服務及應用範圍，確保在緊急狀況下能迅速啟動衛星備援計畫，對於維持台灣企業競爭力、經濟穩定性和業務持續性至關重要。

台灣雖然在全球網路評比中名列前茅，但地理位置容易受到自然災害的影響，地震、颱風等自然災害常導致海底和地面網路的故障，透過中軌衛星解決方案，可以於短時間內建立高速的衛星連線，滿足最迫切的通信需求。

中華電信公司執行副總兼網路技術分公司總經理簡志誠表示，中華電信不僅擁有ST-2的高軌道自有衛星，並具備OneWeb在台獨家代理權，透過本次與SES在中軌衛星合作，中華電信可建置台灣獨家的高、中、低多軌群星網路，提供政府、企業以及民眾最完整的衛星韌性解決方案。未來，中華電信也將持續與國內外業者合作，參與國內各項衛星發展計畫，並與政府、企業、衛星研究機構攜手，整合多軌群星網路服務資源，推動國內衛星產業的發展。

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中華電信 低軌衛星

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