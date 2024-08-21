力挺台灣 日本前首相野田：歡迎台灣申請加入 CPTPP

日本前首相、眾議員野田佳彥21日受邀出席凱達格蘭論壇發表專題演講。針對台海問題，他表示，世界各國現在都開始意識到台海和平穩定的重要性了，這已變成世界的共識。但他個人也對台海局勢深表憂慮，並堅決反對任何單方面想透過武力或脅迫方式改變現狀的企圖。此外他也樂見日台間的經貿關係能越加緊密發展，同時歡迎台灣提出申請加入@@@CPTPP@@@。

野田佳彥指出，他在2002年、2008年、2015年都曾造訪過台灣，這是第四次訪問台灣。今天的論壇將就「維護台海的安全」、「經濟安全保障」、「數位民主的現狀與挑戰」等三個主題進行討論，這些都是非常重要的課題。

台日之間的交流，野田佳彥說，日本台灣交流協會和台灣日本關係協會之間，以經濟領域為主，每年都會簽署各項合作協定，截至目前為止，已經簽署了60多項合作協定。這些協定是推動日台實質合作的重要基礎。他在擔任首相期間，日台間也簽署了相互投資保障協定及實現開放天空等協定，雙邊關係有重大的進展，特別是開放後，日台間的人員互訪急遽增加。新冠疫情爆發前的2019年，台灣的訪日旅客人數為489萬人次。如從台灣的總人口2300萬來計算，這是一個比例相當驚人的數字。2023年赴日旅遊的台灣人數，已經恢復到約420萬人次。今年1月到6月的半年期間，台灣赴日旅遊人數逼近300萬人次，已經遠超過2019年的最高紀錄。

提到新冠肺炎，野田佳彥也說，台灣從SARS到豬流感，以及過往在本地區發生的傳染病大流行，都擁有能妥善處理的豐富經驗，在新冠疫情的處置措施方面，雖然與傳染急速蔓延的中國大陸在地理上非常接近，人員流動也極為頻繁，但在邊境管制措施上卻做的非常徹底。而且，迅速地採取許多有效措施，並詳細告知人民相關訊息的作法也值得喝采。世界各國應該多學習台灣的見識和成就，至少，擁有約2,300萬人口的台灣，如果繼續處於飛機急遽下降被摒除在外的狀態，根本無法保障全世界人民的健康，身為國會議員，他將繼續堅定支持台灣以觀察員的身分參與WHO。

此外，在區域經貿問題上，野田佳彥說，台灣很早以前就公開表示，將尋求加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。對日本而言，台灣是共享自由、民主、基本人權、法治等普世價值，極為重要的夥伴，也是重要友人，對於台灣提出申請加入，日本表示歡迎。且近幾年來，台灣的半導體產業快速發展，已經成為全球半導體供應鏈中不可或缺的一環，同時也拉抬台灣的經濟成長。在此一背景下，今年2月台積電熊本一廠舉行開幕儀式，日本政府也宣布將為熊本二廠提供相關的支援。包括在半導體產業在內，個人樂見日台間的經貿關係能越加緊密發展，同時歡迎台灣提出申請加入CPTPP。

另外，他也說，凡涉及CPTPP新成員國在申請加入時，申請加入的經濟體必須要能完全符合CPTPP的高標準，並且未來是否具備持續滿足該高標準的意圖及能力，都必須接受嚴格的審查。在野田內閣時，就做出了參加TPP成立協商的政治性判斷。就個人情感而言，或就身為日本國會議員而言，能為台灣做什麼？他將持續思考這個問題。相反的，由台灣主導的機制架構，日本也會支持。

至於台海問題，野田佳彥則毫不誇張地說，世界各國現在都開始意識到台海和平穩定的重要性了，這已變成世界的共識，對擁有共同基本價值，以及維護和平與穩定國際秩序的國家而言，尤其是與台灣有密切關係的鄰國日本，應該率先持續不斷地向國際社會傳達此一訊息，個人認為這點至關重要。個人也對台海局勢深表憂慮，他堅決反對任何單方面想透過武力或脅迫方式改變現狀的企圖。